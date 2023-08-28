Як боротися з корупцією? Розстріли не допомагають

Чи є просте рішення для боротьби з корупцією? Нажаль ні

В Китаї за корупцію розстрілюють. Це набагато жорсткіше, ніж можуть поступити в Україні із держзрадниками.

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Чи зменьшило це корупцію в Китаї? Ні. Корупція там, навіть, потужніша за українську. Просто в Китаї про неї говорити не можна. Якщо це корупція друга Сі. А якщо не друга – то можна і розстріляти. Але точно не говорити. А хто буде багато говорити, того також можна розстріляти.

Корупціонера зупиняє не сила покарання, а невідворотність. А якщо ти знаєш, що тобі за це нічого не буде, то яка різниця, що саме тобі не буде?

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То чи допоможе боротися із корупцією в Україні прирівняння іі до держ зради?

Ні.

Лише вкотре замість довгого важкого шляху буде просте рішення. Яке не спрацює.

А якщо ще на додачу під приводом цього зруйнувати антикорупційну інфраструктуру, то на додаток до корупції отримаємо ще один крок по підриву довіри наших західних партнерів. А це не дуже допомагає під час війни. Коли ми просимо у партнерів не тільки гроші, але й зброю. Багато зброї. І дуже багато грошей.

І так, саме руйнуванням антикорупційної інфраструктури назовуть всі західні партнери спробу віддати розслідування корупційних злочинів до СБУ. І не оцінять там хитрість ходу, коли незалежність антикорупційних органів таки змусили посилити, а натомість забрали у них сенс їх існування.

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Чи є просте рішення для боротьби з корупцією? Нажаль ні. Є тільки довгий шлях. І найгірша ідея на цьому шляху – то петляти…