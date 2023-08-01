Росіян знову надурили: Китай не збирається робити безвізовий режим

Туроператори переконані, що скасування віз нібито не вигідне ні Росії, ні Китаю

Влада країни-агресора вкотре не виконала своїх обіцянок. Безвізовий режим для туристів між Росією та Китаєм, про який голосно заявляли у Мінекономрозвитку РФ, станом на 1 серпня так і не запрацював, а від російських туристів продовжують вимагати візи. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Представник Російського союзу туріндустрії в Хабаровську Валентина Асєєва каже, що туристам доводиться продовжувати оформлення віз у консульствах, або після прибуття.

«Дуже багато було дзвінків від людей, що ми їх на серпень місяць змушуємо оформляти візи, адже по телебаченню сказали, що з 1 серпня буде безвізовий Китай. Нам довелося відповідати на ці запитання: чому людина, яка виїжджає 18 серпня, має заздалегідь оформити або запрошення, або візу до країни», – розповіла Асєєва.

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Керівник однієї з найбільших туристичних компаній російського міста Владивосток підтвердив, що жодних змін не відбулося: скасування віз нібито не вигідне жодній із сторін. З китайської сторони за кожного російського туриста, що в'їжджає, збирається мито у розмірі 200 юанів ( приблизно 1035 грн – «Главком»). З російської сторони було введено електронну путівку вартістю $150.

Про безвізовий обмін туристами між Росією та Китаєм оголосив голова Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков під час щодо розвитку туризму з прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним ще 26 липня. За його словами, з 1 серпнязаплановано запуск перших групових безвізових поїздок туристів з Іраном та Китаєм, а також початок дії «електронних віз» для подорожей Росією.

Влада двох країн нібито повернулася до розмови про безвізові групові туристичні поїздки, коли в лютому у якості було введено можливість подорожувати до Росії для організованих груп туристів з Китаю. Мінекономрозвитку РФ навіть зробило запит на список офіційних китайських туроператорів, які планують робити групові тури у межах угоди, щоб передати її прикордонній службі та ФСБ, щоправда, і цей проект наповну і не запрацював.

Нагадаємо, ще у червні йшлось про те, що Китай і Росія найближчим часом запустять безвізовий туристичний режим. У китайському місті Хейхе відбулось засідання Підкомісії з питань співробітництва в галузі туризму Російсько-Китайської комісії з гуманітарного співробітництва.

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Сторони домовилися, що КНР протягом двох тижнів надасть Росії список китайських туроператорів (РФ свій список уже надав). Це дозволить запустити груповий безвізовий простір між двома країнами. Туристи з Китаю і Росії зможуть до 15 днів перебувати без віз на території країни-агресора. Мова про подорожі, які будуть організовувати туроператори за міжугорядовими угодами між КНР і РФ.

У травні міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков уточнював, що російська сторона вже відправила до Китаю список туристичних організацій, які готові до прийому китайських туристів на 2023-2024 роки.