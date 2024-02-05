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У Болгарії затримано співробітника МВС, який шпигував на користь Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Болгарії затримано співробітника МВС, який шпигував на користь Росії
Чиновник передавав секретну інформацію колишньому співробітнику посольства Росії в Болгарії
фото з відкритих джерел

Чиновника затримали під час обшуку в будівлі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю.

Правоохоронці Болгарії затримали співробітника Міністерства внутрішніх справ,  який підозрюється у шпигунстві на користь Росії.
Про це повідомляє БНР.

Чиновника затримали під час обшуку в будівлі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю.

За словами джерел видання, йдеться про передання секретної інформації колишньому співробітнику посольства Росії в Болгарії, якого раніше представили персоною нон ґрата.

Раніше повідомлялося, що болгарська влада вислала з країни настоятеля храму РПЦ в Софії архімандрита Вассіана Змєєва, якого тижнем раніше випровадили зі Скоп'є через інформацію про те, що він є російським шпигуном. Разом з Вассіаном також було вислано ще двох священнослужителів Російської православної церкви.

У відповідь, міністерство закордонних справ Росії заявило, що храм РПЦ у Софії буде закритий.

Також Велика Британія підозрює п’ятьох болгар у шпигунстві на користь РФ. За даними слідства, троє чоловіків і дві жінки підозрюються у зборі інформації, яка «прямо чи опосередковано є корисною для ворога».

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Теги: Болгарія шпигун росія

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