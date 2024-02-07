Польща затримала шпигуна РФ, який вербував агентів у Європарламенті: деталі розслідування

Затриманому загрожує ув'язнення строком до 15 років

Польські правоохоронці виявили у обвинуваченого у шпигунстві на Росію Януша Н. зв'язки з членами польського та європейського парламентів. Про це повідомляє видання Notes from Poland.

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Фігурант перебуває під вартою з 2021 року і може бути засуджений на 15 років. Польські прокурори стверджують, що Януш Н. мав контакти з політиками з Польщі та Європарламенту і залучав їх до поширення російської пропаганди та політичних провокацій. Зазначається, що він діяв за вказівкою осіб із російської розвідки, а винагороду отримував готівкою.

У польському Агентстві внутрішньої безпеки стверджують, що шпигун за допомогою своєї сітки впливу з 2016 по 2021 рік «підривав спроби Польщі підтримати євроінтеграцію України». Крім того, у 2021 році Януш Н. підтримував прокремлівську партію в Україні та партію «Альтернатива для Німеччини».

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Зазначається, що у 2012 році обвинувачений у шпигунстві на РФ займав посаду керівника ліволіберальної партії «Рух Палікота», у 2015 – приєднався до проросійської партії «Зміна» («Змяна»). Лідер останньої Матеуш Піскорський у 2016 був заарештований зі звинуваченням у шпигунстві на користь РФ, але з 2019 року випущений під заставу.

До слова, наприкінці минулого року співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримали у Варшаві громадянку Білорусі за підозрою у співпраці з КДБ Білорусі.

Як раніше повідомлялося, правоохоронці Болгарії затримали співробітника Міністерства внутрішніх справ, який підозрюється у шпигунстві на користь Росії. Чиновника затримали під час обшуку в будівлі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю. Йдеться про передання секретної інформації колишньому співробітнику посольства Росії в Болгарії, якого раніше представили персоною нон ґрата.