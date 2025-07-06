Путін зробив двічі Героєм Росії генерала, який убивав українців на Київщині та Курщині

Михайло Гудков став першим у сучасній історії двічі Героєм Росії

Президент РФ Володимир Путін посмертно нагородив заступника головнокомандувача Військово-морського флоту Росії Михайла Гудкова, який був убитий у Курській області, другою медаллю «Золота Зірка». Як інформує «Главком», про це повідомляє 6 липня російське агентство «Інтерфакс», посилаючись на указ Путіна.

«За мужність і героїзм, виявлені під час спеціальної військової операції, нагородити Героя Російської Федерації генерал-майора Гудкова Михайла Євгеновича другою відзнакою – медаллю «Золота Зірка» (посмертно)», – йдеться в указі.

Іншим указом Путін присвоїв 155-й бригаді морської піхоти найменування «імені двічі Героя Російської Федерації генерал-майора М. Є. Гудкова».

Михайло Гудков став першим у сучасній історії двічі Героєм Росії, повідомив голова Курської області Олександр Хінштейн у своєму телеграм-каналі. Хінштейн заявив, що в Курську встановлять пам’ятник Гудкову.

Гудков уперше отримав звання героя Росії у жовтні 2023 року. Тоді його відзначили «за мужність та військову звитягу», виявлені під час російсько-української війни.

У РФ 3 липня підтвердили загибель Гудкова на Курщині внаслідок українського удару

Заступник головнокомандувача ВМФ Росії Михайло Гудков був убитий у Курській області 2 липня, повідомили раніше в міністерстві оборони Росії. За заявою відомства, він загинув під час бойової роботи в одному з прикордонних районів. За даними деяких телеграм-каналів, Гудков помер разом із 10 іншими офіцерами внаслідок удару ЗСУ по командному пункту 155-ї бригади морської піхоти в районі населеного пункту Коренєво.

Михайло Гудков став заступником командувача ВМФ Росії в березні 2025 року. Про його призначення особисто оголосив президент РФ Володимир Путін під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера «Архангельськ».

Українська влада раніше звинувачувала бійців 155-ї бригади морської піхоти у воєнних злочинах, у тому числі скоєних у Бучі Київської області. Крім того, в серпні 2024 року та в січні 2025-го військових бригади звинувачували в тому, що вони обезголовили кілька українських військових.

Нагадаємо, раніше у соціальних мережах, зокрема серед російських «воєнкорів» та блогерів, ширилась інформація про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ Ільдара Ахмерова. За їхніми твердженнями, Ахмеров загинув внаслідок «підлого удару» Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

Також Сили оборони ліквідували російського окупанта та кандидата у майстри спорту з боксу.