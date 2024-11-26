Російський генерал, який провалив захоплення Києва, керуватиме угрупованням «Південь»

Рішення про призначення Олександр Санчик керувати «Півднем» було ухвалено в межах планової ротації

Генерала, який провалив захоплення Києва, поставили керувати угрупованням «Південь» в Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ з посилання на джерела в Міністерстві оборони РФ.

Генерал-лейтенант Олександр Санчик замінив генерал-полковника Геннадія Анашкіна, якого відправили у відставку, на посаді командувача угруповання військ «Південь». За словами джерел, рішення було ухвалено в межах планової ротації.

Раніше Санчик командував військами Східного військового округу, тепер ці обов'язки передали його першому заступнику генерал-лейтенанту Андрію Іванаєву.

Про зняття Анашкіна з посади повідомив один з близьких до Міноборони Telegram-каналів 23 листопада. Він назвав причиною проблеми армії на Північному напрямку, зазначивши, що генерал вводив в оману вище командування і приховував втрати. Крім Анашкіна своїх посад позбулися начальник штабу, командувач третьої загальновійськової армії, командири 123-ї та сьомої мотострілецьких бригад.

Що відомо про Олександра Санчика

Генералу Санчику 58 років. У 1989 році він закінчив Ташкентське вище танкове командне училище, а у 2017 році – Військову академію Генштабу. Брав участь у військовій операції в Сирії, нагороджений орденом «За військові заслуги» та орденом Жукова. За даними української розвідки, генерал-лейтенант брав участь у наступі на Київ, який Росія збиралася взяти «за три дні» після вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, російські загарбники посилили транскордонні рейди у Харківську область. На фронті також фіксується просування окупантів у Торецьку та на південь і південний схід від Покровська.

До слова, Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ, що на Харківщині.