Путінські вчені знайшли виправдання корупції



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Російський економіст розповів про користь від корупції

«В Росії не ведеться системна боротьба з корупцією», – російський економіст

Економіст, професор Російської економічної школи (РЕШ) Михайло Другов під час відеолекції для цього вузу в сервісі Zoom назвав користь від корупції. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами російського економіста, часом корупція може допомагати обійти або нейтралізувати результати згубного втручання в життя і економіку з боку держави. «Уявіть, що у вас в країні голод, тому що держава забирає все продовольство. Ви за рахунок корупції можете залишити частину їжі собі», – зазначив Другов.

Також економіст розповів, що простого рецепту в боротьбі з корупцією не існує, але в різних країнах і регіонах спрацьовують різні методи. «Все, про що ви і так знаєте, по-своєму працює. Потрібні терпіння, політична воля і системний підхід», – пояснив він.

Прямий зв’язок між рівнем корупції в країні і ступенем демократичності її політичного режиму можна простежити не завжди, сказав Другов. Так, в Сінгапурі у другій половині XX століття досягти відчутних успіхів у боротьбі з корупцією вдалося багато в чому завдяки авторитарному правлінню прем’єр-міністра Лі Куан Ю. «Але частіше в світі низький рівень корупції зустрічається в демократичних країнах», – зазначив економіст.

В Росії, за словами Другова, не ведеться системна боротьба з корупцією. Непрямим підтвердженням цього є те, що Москва досі не ратифікувала відповідну конвенцію ООН, в якій, в тому числі, прописано, що порушенням вважається істотне перевищення розміру майна чиновника над його доходом.

При цьому на побутовому рівні корупція в Росії в останні роки знижується, чому значною мірою сприяє цифровізація багатьох процесів. «Ви можете бачити це на власному прикладі. Скажімо, коли приходите в МФЦ (мультифункціональні центри) за новим закордонним паспортом. Раніше для цього треба було заходити в окрему кімнату паспортного столу, а тепер все на виду. Завдяки цьому прозорість багатьох процесів підвищується», – сказав Другов.

Нагадаємо, раніше писали про те, що Росія намагається використовувати глобальну пандемію для вирішення локальних завдань. Російський президент на відеонараді лідерів країн «Великої двадцятки» запропонував відмовитися від міжнародних санкцій. Мовляв, вони заважають обмінюватися медикаментами, продовольством і технологіями під час боротьби з пандемією.