Оман заявив, що двері дипломатії для США та Ірану залишаються відкритими

Оман довгий час відігравав посередницьку роль між США та Іраном, сприяючи закулісним переговорам

Міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді заявив, що двері до дипломатії між Сполученими Штатами та Іраном залишаються відкритими, незважаючи на ескалацію військової напруженості в регіоні. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Я хочу бути дуже ясним – двері до дипломатії залишаються відкритими», – сказав Аль-Бусаїді, маючи на увазі нещодавні переговори, в яких він допоміг посередничити між США та Іраном, які, за його словами, призвели до «справжнього прогресу» в Женеві 22 лютого.

«Хоча сподівання полягали в тому, щоб уникнути війни, війна не повинна означати, що надія на мир згасла. Я все ще вірю в силу дипломатії у вирішенні цього конфлікту. Чим швидше будуть відновлені переговори, тим краще для всіх», – написав він на X.

Оман довгий час відігравав посередницьку роль між Вашингтоном і Тегераном, сприяючи закулісним переговорам під час попередніх періодів загострення напруженості. Аль-Бусаїді, який був ключовою фігурою в посередництві, зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у п'ятницю, щоб обговорити прогрес у переговорах між США та Іраном.

«Мир у межах нашої досяжності», – написав він у дописі на X, поділившись фотографією з Венсом за день до нападу США на Іран.

Після американо-ізраїльських ракетних ударів по Ірану в суботу Аль-Бусаїді висловив обурення тим, що «активні та серйозні переговори знову були підірвані». Він сказав, що ескалація конфлікту не позначилася ні на інтересах США, ні на глобальному мирі. «Я закликаю Сполучені Штати не втягуватися далі. Це не ваша війна», – написав він на X.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував поновити переговори після ударів американських сил, і він погодився провести розмову.

За словами Трампа, Тегеран мав раніше піти на компроміс, однак зволікав із рішенням.

Нагадаємо, Іранське державне агентство IRNA та провідні медіа країни офіційно підтвердили загибель ключових фігур оборонного та безпекового сектору Ісламської Республіки. Внаслідок серії високоточних ударів режим втратив очільників армії, Міністерства оборони та Корпусу вартових ісламської революції.

Ця подія стала найважчим ударом по іранській військовій вертикалі за всю історію існування республіки, фактично залишивши збройні сили без централізованого командування в розпал війни. Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї.