Президент Євроради назвав єдиного переможця у війні на Близькому Сході

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент Євроради назвав єдиного переможця у війні на Близькому Сході
За словами Кошти, війна на Близькому Сході викликає надзвичайне занепокоєння
фото: Європейська рада

Політик заявив, що зі зростанням цін на енергоносії РФ отримує нові ресурси для фінансування війни проти України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що єдиним переможцем у війні на Близькому Сході наразі є Росія. За його словами, це пов’язано зі стрімким зростанням цін на енергоносії та послабленням уваги до російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовця.

Кошта заявив, що війна на Близькому Сході викликає надзвичайне занепокоєння. Він наголосив, що Європейський Союз закликає всі сторони проявити «максимальну стриманість» і повернутися за стіл переговорів.

«Наразі в цій війні є лише один переможець – Росія. Вона постійно підриває позиції України, нехтуючи міжнародним правом. Зі зростанням цін на енергоносії вона отримує нові ресурси для фінансування війни проти України. Вона отримує вигоду від відволікання військових ресурсів, які інакше могли б бути направлені на підтримку України», – каже він.

Глава Європейської ради додав, РФ виграє від зменшення уваги до українського фронту, «оскільки конфлікт на Близькому Сході виходить на перший план».

Нагадаємо, починаючи з 28 лютого Сполучені Штати завдали ударів по більш як 5 тис. цілям на території Ірану. Центральне командування збройних сил США заявило, що під удар потрапили місця розташування пускових установок для балістичних ракет, систем ППО, об’єкти Корпусу вартових ісламської революції. Також повідомляється про пошкодження чи знищення понад пів сотні іранських суден.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація думає про захоплення Ормузької протоки. Глава Білого дому наголосив, що Ормузька протока – один з найважливіших енергетичних пунктів у світі, через який проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти, – відкрита, але Білий дім все ще «думає про те, щоб взяти її під контроль». Трамп сказав, що США «можуть багато зробити» щодо протоки та пригрозив Ірану, якщо він заблокує водний шлях.

