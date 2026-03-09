Головна Світ Політика
Дрони, що атакували британську базу на Кіпрі, мають російські комплектуючі

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Дрони, що атакували британську базу на Кіпрі, мають російські комплектуючі
Спалахи від ударів ворога над авіабазою Акротірі
фото: скрин з відео

У дроні-камікадзе, який нещодавно атакував британську авіабазу, знайшли комплектуючі російського виробництва

У залишках іранського безпілотника Shahed-136, який атакував британську авіабазу на Кіпрі, британська розвідка виявила критично важливу російську електроніку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Видання зазначає, що це перше офіційне підтвердження використання військових технологій РФ в іранських проксі-атаках на Близькому Сході, повідомляє 

Британські фахівці ідентифікували в уламках систему супутникової навігації «Комета-Б» (CRPA-антена). Ця система вперше була виявлена в дронах, перехоплених українською протиповітряною обороною ще у грудні минулого року.

Цей модуль дозволяє дронам ігнорувати сигнали радіоелектронної боротьби (РЕБ) і точно слідувати за GPS-координатами навіть під щільним впливом перешкод.

Як відомо, іранський дрон влучив у британську військову базу Акротирі на Кіпрі у неділю, 1 березня. Після цього британська військова розвідка відправила вилучені компоненти до лабораторії у Великій Британії для подальшого дослідження. 

Начальник штабу оборони Великої Британії сер Річард Найтон заявив, що співпраця між Москвою та Тегераном робить їхні збройні сили «значно спроможнішими та небезпечнішими».

«Главком» писав, що у Москві палав завод, який виготовляє авіаційні двигуни. Російське двигунобудівне підприємство займається сервісним обслуговуванням, повним циклом розробки та виготовлення авіаційних двигунів. Розробляє модифікації та цифрову модель двигуна АІ-222-25 для навчально-бойового літака Як-130, виготовляє комплектуючі для сімейства двигунів ТВ7-117; проводить навчання та практику студентів-токарів і фрезерувальників.

