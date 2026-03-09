Дрони, що атакували британську базу на Кіпрі, мають російські комплектуючі

Спалахи від ударів ворога над авіабазою Акротірі

У дроні-камікадзе, який нещодавно атакував британську авіабазу, знайшли комплектуючі російського виробництва

У залишках іранського безпілотника Shahed-136, який атакував британську авіабазу на Кіпрі, британська розвідка виявила критично важливу російську електроніку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Видання зазначає, що це перше офіційне підтвердження використання військових технологій РФ в іранських проксі-атаках на Близькому Сході, повідомляє

Британські фахівці ідентифікували в уламках систему супутникової навігації «Комета-Б» (CRPA-антена). Ця система вперше була виявлена в дронах, перехоплених українською протиповітряною обороною ще у грудні минулого року.

Цей модуль дозволяє дронам ігнорувати сигнали радіоелектронної боротьби (РЕБ) і точно слідувати за GPS-координатами навіть під щільним впливом перешкод.

Як відомо, іранський дрон влучив у британську військову базу Акротирі на Кіпрі у неділю, 1 березня. Після цього британська військова розвідка відправила вилучені компоненти до лабораторії у Великій Британії для подальшого дослідження.

Начальник штабу оборони Великої Британії сер Річард Найтон заявив, що співпраця між Москвою та Тегераном робить їхні збройні сили «значно спроможнішими та небезпечнішими».

