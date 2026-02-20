Вперше з 1960 року фігуристи з Росії залишилися без медалей Олімпіади

Російські фігуристи провально виступили в Італії

Російські фігуристи не здобули медалей на Олімпійських іграх 2026 року, повторивши антирекорд 66-річної давності. Про інформує «Главком».

Повторення антирекорду 1960 року

Востаннє російські спортсмени залишалися без нагород у фігруному катанні на Олімпіаді 1960 року. Тоді найсильніших визначали у чоловічому, жіночому та парному катанні.

Виступ росіян на Олімпіаді-2026

Країну-агресора на Олімпіаді в Італії представляли Петро Гуменник та Аделія Петросян, які посіли шосте місце у чоловічому та жіночому одиночному катанні. Російські спортсмени не були допущені до змагань у парному катанні та танцях на льоду, а також у командному турнірі.

Олімпійський відбір у Пекіні у вересні 2025 року став першим міжнародним стартом для Гуменника та Петросян у кар'єрі. У 2022 році Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) усунула росіян від змагань через агресію Росії проти України.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що у чотирнадцятий день українці змагатимуться лише у двох дисциплінах.