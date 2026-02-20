Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Вперше з 1960 року фігуристи з Росії залишилися без медалей Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Вперше з 1960 року фігуристи з Росії залишилися без медалей Олімпіади
Аделія Петросян посіла шосте місце на Олімпіаді

Російські фігуристи провально виступили в Італії

Російські фігуристи не здобули медалей на Олімпійських іграх 2026 року, повторивши антирекорд 66-річної давності. Про інформує «Главком».

Повторення антирекорду 1960 року

Востаннє російські спортсмени залишалися без нагород у фігруному катанні на Олімпіаді 1960 року. Тоді найсильніших визначали у чоловічому, жіночому та парному катанні.

Виступ росіян на Олімпіаді-2026

Країну-агресора на Олімпіаді в Італії представляли Петро Гуменник та Аделія Петросян, які посіли шосте місце у чоловічому та жіночому одиночному катанні. Російські спортсмени не були допущені до змагань у парному катанні та танцях на льоду, а також у командному турнірі.

Олімпійський відбір у Пекіні у вересні 2025 року став першим міжнародним стартом для Гуменника та Петросян у кар'єрі. У 2022 році Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) усунула росіян від змагань через агресію Росії проти України.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що у чотирнадцятий день українці змагатимуться лише у двох дисциплінах

Теги: фігурне катання росія Олімпіада олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тристороння зустріч відбудеться 17–18 лютого 2026 року у Швейцарії
Чому переговори у Женеві не принесуть результатів – аналіз AP
17 лютого, 03:22
Катерина Коцар виступила у фіналі наймолодшої олімпійської дисципліни фристайлу – бігейрі
Олімпіада. Результати українців 16 лютого
17 лютого, 01:51
Прапор Гренландії з'явився на Олімпіаді
Олімпіада. Вболівальники збірної Данії з хокею принесли прапор Гренландії на гру з США
15 лютого, 10:52
Владислав та Михайло Гераскевич відомі своє активною протидією допуску росіян на міжнародні спортивні змагання
Все почалося не з шолома. Як батько та син Гераскевичі ведуть боротьбу з Росією у світовому спорті
11 лютого, 17:57
Зеленський подякував Гераскевичу за те, що він нагадує світові ціну, яку Україна платить за свободу
МОК заборонив скелетоністу Гераскевичу шолом з зображеннями вбитих РФ українських атлетів
9 лютого, 23:50
Диверсії у Болоньї спричинили затримки у значній частині залізничної мережі Італії
Під час Олімпіади в Італії сталися диверсії на залізниці
8 лютого, 09:23
Кирило Верес не вірить у можливість швидких проривів на десятки чи сотні кілометрів без суттєвого послаблення української оборони
Відомий командир ЗСУ розповів про російський наступ
7 лютого, 15:15
Поліція Молдови оточила місце знахідки безпілотника
Невідомий дрон знайшли поблизу села на півночі Молдови
6 лютого, 20:08
Путін розкрив плани на зустріч із спецпосланцями Трампа
Путін розкрив плани на зустріч із спецпосланцями Трампа
22 сiчня, 00:26

Новини

Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026: з'явилася реакція МПК
Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026: з'явилася реакція МПК
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Санкт-Петербурга з кікбоксингу
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Санкт-Петербурга з кікбоксингу
Вперше з 1960 року фігуристи з Росії залишилися без медалей Олімпіади
Вперше з 1960 року фігуристи з Росії залишилися без медалей Олімпіади
Чоловічий біатлонний мас-старт на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки
Чоловічий біатлонний мас-старт на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки
Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
Олімпіада 2026. Результати українців 19 лютого
Олімпіада 2026. Результати українців 19 лютого

Новини

В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua