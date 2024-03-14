Ранковий «караул» у Білгороді: після ранкових вибухів масово закриваються ТЦ

Через загрозу обстрілів місцева влада розпорядилася припинити роботу всіх торгових центрів

Унаслідок обстрілів у Білгородській області закрили торгові центри до кінця дня. Також влада регіону проводитиме евакуацію місцевих жителів у зв'язку з військовими діями російських добровольців.

Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

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«Найголовніше – це питання безпеки. Було багато звернень від вас закрити торгові центри. Це ми вже фактично зробили – вони зараз закриваються. Ми домовилися, що поки що до кінця дня. У наступні дні все залежатиме від оперативної ситуації», – йдеться в повідомленні.

За його словами, також є жертви та постраждалі внаслідок бойових дій. Тому мешканцям області рекомендується менше пересуватись населеними пунктами.

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«Дорогі друзі! Насамперед я хотів би сказати, що сьогодні у нас двоє людей загинули, пересуваючись на своїх особистих машинах. Розумію, що повністю виключити пересування у транспорті неможливо, але будьте, будь ласка, обережні. Якщо є хоча б найменша можливість, то перенесіть цю поїздку на один чи два дні, тим самим ви потенційно зможете вплинути на те, щоб зберегти своє здоров’я та своє життя», – сказав Гладков.

Також губернатор пообіцяв, що пізніше надасть інформацію про руйнування.

Нагадаємо, бійці Легіону «Свобода Росії» вже неодноразово проводили рейди на територію РФ. Там вони утримували під контролем територію та стикалися з російськими військовими.

Повідомлялося, що у ніч проти 12 березня у Росії три регіони були атаковані безпілотниками. У Курську, Орлі та низці населених пунктів Білгородської області пролунали вибухи.

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Також минулими днями у Білгороді було зафіксовано декілька влучань безпілотних літальних апаратів. Унаслідок удару по адміністрації міста повідомлялося про двох постраждалих