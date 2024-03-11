РФ планує ускладнити життя росіянам, аби продовжити війну проти України

Підвищення ПДФО дасть Росії близько 450 млрд рублів на рік

Російський уряд розглядає збільшення податку на прибуток з поточних 20 до 25%

Уряд Росії розглядає можливість підвищення податків для населення, щоб знайти більше грошей для ведення затяжної війни проти України. Про це повідомляє російське видання «Важные истории».

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Зазначається, що уряд обговорює підвищення податку на доходи фізичних осіб з 13 до 15% для росіян, які заробляють понад 1 млн рублів на рік ($11 тис.), і з 15 до 20% для тих, хто заробляє понад 5 млн рублів на рік ($55 тис.).

Одночасно уряд розглядає збільшення податку на прибуток з поточних 20 до 25%.

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Джерела видання називають такий розклад «найімовірнішим», додавши, що є варіанти «і кращі, і гірші». Також уточнюється, що прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін до призначення прем'єром 10 років очолював Федеральну податкову службу, тож із великою ймовірністю дасть «свої коригування».

Експерт видання заявив, що підвищення Податку на доходи фізичних осіб дасть державі близько 450 млрд рублів на рік (майже $5 млрд), а податку на прибуток – близько 2 трлн рублів на рік ($22 млрд).

«Обговорюване підвищення податків може означати, що Кремль готується до затяжної війни, за яку пропонується платити всім росіянам. Військовий бюджет 2024 року передбачає, що витрати на національну оборону і безпеку становитимуть 40% витрат федерального бюджету, або 14 трлн рублів ($154 млрд)», – йдеться в матеріалі.

Мінфін РФ уже відзвітував про дефіцит бюджету в перші два місяці 2024 року й оцінив його в 1,474 трлн рублів ($16 млрд) при запланованому показнику в усьому році 1,595 трлн ($17,5 млрд).

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Нагадаємо, НАТО вважає, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років.

До слова, російська влада створює систему «перевиховання» та цифрового контролю над українськими дітьми, які були незаконно вивезеними з України до Росії після початку повномасштабної війни. Кремль намагається сформувати в них «російську ідентичність».