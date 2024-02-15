Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Харківщині під завалами люди, влучання на Полтавщині: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Харківщині під завалами люди, влучання на Полтавщині: ситуація в регіонах
У Львові від вибуху у будинках повилітали вікна
фото: Андрій Садовий/Facebook

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина

Вранці – ракетна атака. Працювало ППО. За попередньою інформацією – без жертв та постраждалих. Влучань немає.  Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних будинків, декілька госп. споруд та автомобіль. Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки атаки.

Львівщина

Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури. У 16 житлових будинках вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини. Троє постраждалих. На місці працюють всі служби.

Хмельниччина

Сьогодні ворог завдав удару по області. Є пошкодження на об'єктах інфраструктури, та житлових об'єктах. Також наші сили ППО знищили повітряну ціль ворога. Внаслідок збиття повітряного об’єкта сталося загоряння приватного будинку. Працюють всі відповідні служби. Троє потерпілих.

Полтавщина

Вночі ворог атакував область. Є влучання у складське приміщення у Миргородському районі, що спричинило пожежу. Жертв та постраждалих немає.

Івано-Франківщина

Вчорашня доба – спокійно. Сьогодні під час ранкової тривоги внаслідок падіння уламків відбулося загорання покрівель господарських будівель. На щастя, жертв та руйнувань немає. Пожежу  ліквідовано.

Чернігівщина

За добу – два обстріли (13 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із САУ та мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано сім вибухів з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська та Шалигинська громади. Без наслідків. 

Вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади. Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів) та РСЗВ 10 (вибухів).

Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено житловий будинок, в адмінприміщенні  пошкоджено вікна. Також пошкоджено приміщення навчального закладу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено двоповерхову будівлю магазину, два легкових автомобіля, лінію електромережі, залізничну колію.

Запорізька область

Окупанти завдали 110 ударів по 19 містах та селах області. Рашисти здійснили 3 РСЗВ-обстріли Новодарівки та Роботиного, а також 31 БПЛА-атаку Малої Токмачки, Малинівки, Чарівного, Червоного, Полтавки, Новоандріївки, Лобкового й Лук'янівського.

76 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Левадного, П'ятихаток, Кам'янського та інших населених пунктів. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

Сьогодні зранку ворог завдав три ракетні удари по Запоріжжю. Зафіксовані влучання по території промислових підприємств. Наразі відомо про трьох постраждалих. На місцях працюють підрозділи ДСНС та Нацполіції.

Дніпропетровщина

Протягом вчорашнього дня агресор двічі обстріляв з артилерії Нікопольщину. Скерував на район й сім БпЛА.  Бив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській сільській громадах. Поранення отримав чоловік.

Пошкоджені соціальний заклад, п’ятиповерхівка, 7 приватних будинків, декілька господарських споруд, енергетичне обладнання, газопровід.

Сьогодні ранок на Дніпропетровщині почався з вибухів. Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури. Минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 16 населених пунктів Харківщини: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське та ін. Вночі ворог завдав удару по м. Чугуїв Чугуївського району.

Внаслідок обстрілу повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані 3 поряд розташовані приватні будинки. У 7 будинках пошкоджено скління вікон та дахи. Виявлено тіло загиблої 67-річної жінки.

Вчора ворог здійснив ракетний обстріл С-300 с. Великий Бурлук Куп‘янського району. Влучив у 2-поверховий житловий будинок та ще один поряд із ним.  Двоє чоловіків загинули, 5  цивільних травмовано, перебувають в закладах медицини.

Наразі під завалами три жінки 75, 55, 27 років. Розбір завалів триває. Також ворог завдав ударів по с. Гнилиця Куп‘янського району. Влучання в спортмайданчик біля школи. Постраждалих не зафіксовано.

Луганщина

Противник тисне на південь від Невського, поблизу Тернів на Донеччині. Під вогнем мінометів та артилерії опинилися Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 178 обстрілів (627 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів: Селидове, Новогродівка, Авдіївка, Курахове, Часів Яр, Миколаївка, смт Щербинівка, смт Ясногірка, смт Курахівка, с. Новобахмутівка, с. Предтечине, с. Керамік, с. Орлівка, с. Богатир, с. Галицинівка, с. Вовченка, с. Соловйове

Пошкоджено 51 житлових будинків (з них 31 – багатоквартирні), адмінбудівля лікарні, 3тмагазини, цивільний автомобіль, дваужбових автомобіля, складське приміщення Слов'янської ТЕС, аптека, вантажний автомобіль,  ЛЕП,  гараж, трансформатор, будинок молитви, дитсадок. На Донеччині за добу: вісімблих та 13 поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає. Також увечері ворожі обстріли фіксувалися вздовж берегової смуги м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 18 обстрілів (192 снаряди), з них по м. Херсон – 8 артилерійських обстрілів (16 снарядів). Рашисти поцілили  у райони населених пунктів області: Херсон, Берислав, Кизомис, Михайлівка, Садове, Придніпровське.

Вдарили по Херсону. У вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї – вибухова травма, поранення ноги та шиї. Лікарі борються за її життя.

Також до медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу. Під ворожий удар потрапив 19-річний хлопець. Від отриманих травм  він помер у лікарні. За добу по області: одна людина загинула, п’ять дістали поранення (одна — дитина).

Триває 722-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення.  Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Теги: обстріл машини Миколаїв автомобіль Авдіївка громада Запорізька область Херсон будинок чоловік аптека населення гараж травма Щастя втрати ворог поранення росіяни дитина ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрій Галкін проживав у Покровську
Захисника, який два роки був у російському полоні, збила машина
9 лютого, 17:56
Грабіжник заліг на дно після чергового нальоту, але поліція не втрачає надії його зловити
Пограбував 16 банків і втік: поліція США розшукує зухвалого пенсіонера у капелюсі
6 лютого, 14:02
Влада Авдіївки назвала кількість цивільних, які все ще залишаються в місті
Влада Авдіївки назвала кількість цивільних, які все ще залишаються в місті
31 сiчня, 01:20
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх
Пентагон повідомив про наслідки атаки на базу США в Йорданії
30 сiчня, 02:45
Наслідки російського удару по Бериславу
Авіаудар по Бериславу: внаслідок атаки обвалилася багатоповерхівка (фото)
29 сiчня, 21:22
Унаслідок зіткнення, і літак, і автомобіль швидко спалахнули
У Бельгії літак врізався в автівку та спалахнув (фото)
29 сiчня, 03:50
У березні 2022 року палав військкомат під Москвою
Британська розвідка пояснила, чому в РФ дедалі частіше палають військкомати
28 сiчня, 11:53
На місці події проводиться розбір завалів
Атака на Харків: пошкоджено житлові будинки й наукову установу (фото, відео)
24 сiчня, 03:45
Пожежа на нафтобазі, яка належить «Роснафті», значна, з місця підіймається величезний стовп чорного дим
Атаки на нафтобазу під Брянськом та завод під Тамбовом спецоперація розвідки – джерела
19 сiчня, 10:14

Події в Україні

Масштабна повітряна тривога тривала годину
Масштабна повітряна тривога тривала годину
Ранковий обстріл РФ: ЗСУ повідомили про складну тактику та траєкторію руху ракет
Ранковий обстріл РФ: ЗСУ повідомили про складну тактику та траєкторію руху ракет
На Харківщині під завалами люди, влучання на Полтавщині: ситуація в регіонах
На Харківщині під завалами люди, влучання на Полтавщині: ситуація в регіонах
СБУ затримала зрадника, який хотів передати РФ та Ірану розробки у сфері кораблебудування
СБУ затримала зрадника, який хотів передати РФ та Ірану розробки у сфері кораблебудування
Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована на Авдіївку
Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована на Авдіївку
На Прикарпатті уламки збитої ракети спричинили пожежу
На Прикарпатті уламки збитої ракети спричинили пожежу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Китай звернувся до США через допомогу Україні
24K
Міноборони Британії відреагувало на знищення корабля «Цезар Куніков»
22K
Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву
17K
У столиці пролунали вибухи
13K
ГУР перехопило розмову російських пілотів про корабель «Цезар Куніков»
8770
Відмовився воювати, бо багато друзів у РФ. На Закарпатті працівник заводу отримав вирок

Новини

Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
Сьогодні, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
Сьогодні, 09:40
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:58
День кіберспорту в Україні. Які свята відзначаємо 15 лютого
Сьогодні, 00:00
Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Вчора, 16:45
У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
Вчора, 14:21

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua