На Харківщині під завалами люди, влучання на Полтавщині: ситуація в регіонах

У Львові від вибуху у будинках повилітали вікна

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Київщина

Вранці – ракетна атака. Працювало ППО. За попередньою інформацією – без жертв та постраждалих. Влучань немає. Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних будинків, декілька госп. споруд та автомобіль. Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки атаки.

Львівщина

Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури. У 16 житлових будинках вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини. Троє постраждалих. На місці працюють всі служби.

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Хмельниччина

Сьогодні ворог завдав удару по області. Є пошкодження на об'єктах інфраструктури, та житлових об'єктах. Також наші сили ППО знищили повітряну ціль ворога. Внаслідок збиття повітряного об’єкта сталося загоряння приватного будинку. Працюють всі відповідні служби. Троє потерпілих.

Полтавщина

Вночі ворог атакував область. Є влучання у складське приміщення у Миргородському районі, що спричинило пожежу. Жертв та постраждалих немає.

Івано-Франківщина

Вчорашня доба – спокійно. Сьогодні під час ранкової тривоги внаслідок падіння уламків відбулося загорання покрівель господарських будівель. На щастя, жертв та руйнувань немає. Пожежу ліквідовано.

Чернігівщина

За добу – два обстріли (13 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із САУ та мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано сім вибухів з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська та Шалигинська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади. Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів) та РСЗВ 10 (вибухів).

Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено житловий будинок, в адмінприміщенні пошкоджено вікна. Також пошкоджено приміщення навчального закладу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено двоповерхову будівлю магазину, два легкових автомобіля, лінію електромережі, залізничну колію.

Запорізька область

Окупанти завдали 110 ударів по 19 містах та селах області. Рашисти здійснили 3 РСЗВ-обстріли Новодарівки та Роботиного, а також 31 БПЛА-атаку Малої Токмачки, Малинівки, Чарівного, Червоного, Полтавки, Новоандріївки, Лобкового й Лук'янівського.

76 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Левадного, П'ятихаток, Кам'янського та інших населених пунктів. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

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Сьогодні зранку ворог завдав три ракетні удари по Запоріжжю. Зафіксовані влучання по території промислових підприємств. Наразі відомо про трьох постраждалих. На місцях працюють підрозділи ДСНС та Нацполіції.

Дніпропетровщина

Протягом вчорашнього дня агресор двічі обстріляв з артилерії Нікопольщину. Скерував на район й сім БпЛА. Бив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській сільській громадах. Поранення отримав чоловік.

Пошкоджені соціальний заклад, п’ятиповерхівка, 7 приватних будинків, декілька господарських споруд, енергетичне обладнання, газопровід.

Сьогодні ранок на Дніпропетровщині почався з вибухів. Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури. Минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 16 населених пунктів Харківщини: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське та ін. Вночі ворог завдав удару по м. Чугуїв Чугуївського району.

Внаслідок обстрілу повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані 3 поряд розташовані приватні будинки. У 7 будинках пошкоджено скління вікон та дахи. Виявлено тіло загиблої 67-річної жінки.

Вчора ворог здійснив ракетний обстріл С-300 с. Великий Бурлук Куп‘янського району. Влучив у 2-поверховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Двоє чоловіків загинули, 5 цивільних травмовано, перебувають в закладах медицини.

Наразі під завалами три жінки 75, 55, 27 років. Розбір завалів триває. Також ворог завдав ударів по с. Гнилиця Куп‘янського району. Влучання в спортмайданчик біля школи. Постраждалих не зафіксовано.

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Луганщина

Противник тисне на південь від Невського, поблизу Тернів на Донеччині. Під вогнем мінометів та артилерії опинилися Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 178 обстрілів (627 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів: Селидове, Новогродівка, Авдіївка, Курахове, Часів Яр, Миколаївка, смт Щербинівка, смт Ясногірка, смт Курахівка, с. Новобахмутівка, с. Предтечине, с. Керамік, с. Орлівка, с. Богатир, с. Галицинівка, с. Вовченка, с. Соловйове

Пошкоджено 51 житлових будинків (з них 31 – багатоквартирні), адмінбудівля лікарні, 3тмагазини, цивільний автомобіль, дваужбових автомобіля, складське приміщення Слов'янської ТЕС, аптека, вантажний автомобіль, ЛЕП, гараж, трансформатор, будинок молитви, дитсадок. На Донеччині за добу: вісімблих та 13 поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає. Також увечері ворожі обстріли фіксувалися вздовж берегової смуги м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 18 обстрілів (192 снаряди), з них по м. Херсон – 8 артилерійських обстрілів (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони населених пунктів області: Херсон, Берислав, Кизомис, Михайлівка, Садове, Придніпровське.

Вдарили по Херсону. У вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї – вибухова травма, поранення ноги та шиї. Лікарі борються за її життя.

Також до медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу. Під ворожий удар потрапив 19-річний хлопець. Від отриманих травм він помер у лікарні. За добу по області: одна людина загинула, п’ять дістали поранення (одна — дитина).

Триває 722-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.