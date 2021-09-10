В РНБО прокоментували союзні домовленості Путіна та Лукашенка

«Братання» Росії та Білорусі не є новим викликом для України, зазначив Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна усвідомлює загрози домовленостей президента Росії Володимира Путіна та самопроголошеного «президента« Білорусі Олександра Лукашенка, однак наразі «все під контролем«. Про це Данілов заявив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Данілов зазначив, що «братання« Білорусі та Росії триває вже не перший рік, а Лукашенко «зараз починає новий період єднання з РФ».

«Ми усвідомлюємо всі виклики, які є. Ми розуміємо, що наразі Путін робить дуже просту річ – він має бажання захопити собі Білорусь..., але зрозуміло, що не йдеться про жодні братські відносини», – вважає він.

Секретар РНБО наголосив, що це не є новим викликом для України.

«Ми чітко усвідомлюємо, які загрози у нас є з боку Білорусі та Росії. Ми цим питанням займаємося не тільки сьогодні, а ще з першого дня як тільки президент призначив мене на посаду», – пояснив Данілов.

Він підкреслив, що наразі «усе під контролем».

Путін заявив, що Москва і Мінськ погодили всі 28 союзні програми, які націлені на уніфікацію законодавства Росії і Білорусі в різних областях економіки.

За його словами, програми повинні бути схвалені на засіданні ради міністрів Союзної держави, яке відбудеться 10 вересня в Мінську. Після цього програми будуть винесені на затвердження вищої державної ради Союзної держави.

Раніше стало відомо, що невизнаний європейськими країнами керівник республіки Білорусь Олександр Лукашенко планує підписання плану інтеграції з Росією. За словами Лукашенка, «союзні програми» будуть підписані на засіданнях Вищої ради Союзної держави.

Білоруський диктатор також зазначив, що до підписання цих документів уряди двох держав ішли протягом трьох років, однак без «яскравих проривних рухів».

Також диктатор нагадав, що на даний час «союзних програм» існує 28, і їх планується остаточно затвердити перед прийняттям під час зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним 9 вересня.

Слід нагадати, що у липні самопроголошений і невизнаний цивілізованим світом керівних Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розробити стратегію інтеграції Білорусі з Росією до 2030 року. Тоді він заявив, що вважає російсько-білоруський союз цінністю, яку необхідно передати майбутнім поколінням.

Джерело: Уніан