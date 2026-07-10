Лісова пожежа в Іспанії стала однією з найсмертоносніших за всю історію

Лісові пожежники спостерігають, як пожежний літак скидає воду під час лісової пожежі в Лос-Гальярдос, Альмерія, Іспанія, 10 липня 2026 року.

Більшість жертв, імовірно, були іноземцями, які намагалися втекти автомобілями всупереч рекомендаціям рятувальників

Внаслідок масштабної лісової пожежі в провінції Альмерія на півдні Іспанії є 12 загиблих та 23 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами керівника служби з надзвичайних ситуацій Андалусії Антоніо Санса, серед загиблих один громадянин Іспанії, решта, ймовірно, іноземці. За попередніми даними, вони проігнорували рекомендації залишатися в укритті та намагалися евакуюватися автомобілями, коли полум'я стрімко поширювалося.

В одному автомобілі рятувальники знайшли тіла чотирьох людей, які, ймовірно, були громадянами Великої Британії. Ще вісьмох загиблих виявили неподалік від покинутих автомобілів – вони намагалися врятуватися пішки маршрутом, який не був передбачений планом евакуації. Багато тіл настільки обгоріли, що для встановлення особи знадобиться ДНК-експертиза.

За словами очільника уряду Андалусії Хуана Мануеля Морено, до вечора п’ятниці очікується посилення вітру, що може ускладнити гасіння. Він також додав, що пожежа вже охопила близько 3200 гектарів.

«Вогонь поширювався, як порох. Це одна з найшвидших і найскладніших пожеж, які ми бачили», – заявив Морено.

Попередньо вважається, що пожежа могла виникнути через обірваний електрокабель, який впав у придорожню канаву. Водночас представник енергетичної компанії Endesa заявив, що цей кабель не перебував під напругою.

Прем'єр-міністр Педро Санчес висловив співчуття родинам загиблих та сказав, що відчуває «величезний смуток і спустошення». Він також додав, що запобігання лісовим пожежам було «явно недостатнім», а управління лісовим господарством – неадекватним, пообіцявши зробити «все необхідне», щоб пожежі такого масштабу ніколи більше не траплялися.

Нагадаємо, у 2017 році в сусідній Португалії масштабна лісова пожежа забрала життя понад 60 людей. Тоді багато жертв також загинули в автомобілях, намагаючись залишити небезпечну територію.