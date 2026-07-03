Пожежники показали вогняний смерч у Чорнобильській зоні

Рятувальники зафіксували рідкісне та небезпечне явище на відео

У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація масштабної пожежі. Через сильний вітер там утворився вогняний смерч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

«Вогняний смерч: вітер, пил і полум'я зливаються в одну нищівну силу! Саме так виглядає пожежа, з якою безперервно борються рятувальники Київщини у Чорнобильській зоні відчуження», – підписали відео вогнеборці.

Рятувальники пояснили, що гасіння пожежі суттєво ускладнене погодними умовами. Через пориви вітру вогонь щомиті змінює напрямок.

🌪Вогняний смерч: вітер, пил і полум'я зливаються в одну нищівну силу! Саме так виглядає пожежа, з якою безперервно борються рятувальники Київщини у Чорнобильській зоні відчуження. pic.twitter.com/WnLPxSbILA — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 3, 2026

Нагадаємо, станом на ранок 3 липня боротьбу з вогнем спільно ведуть підрозділи ДСНС, пожежної охорони ДСП «Північна пуща» та працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Вогонь досі вирує на окремих ділянках. Для недопущення його поширення рятувальники проводять окільцювання та оборювання осередків займання, створюють мінералізовані смуги, розчищають лісові дороги для проходу пожежної техніки.

У заповіднику запевнили, що, попри тривале горіння лісу, радіаційний фон у зоні відчуження залишається в межах норми. Жодних перевищень допустимих рівнів випромінювання не зафіксовано.