Рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Чорнобильській зоні (фото, відео)

За добу вдалося загасити займання на площі 130 га, радіаційний фон залишається в межах норми

Рятувальники ДСНС ліквідували загоряння на одній із локацій у Чорнобильській зоні відчуження площею 130 га. Водночас роботи з гасіння тривають ще на трьох осередках, один із яких уже вдалося локалізувати. Про це повідомили в ДСНС, пише «Главком».

Рятувальники наголосили, що ситуація перебуває під контролем, а радіаційний фон не перевищує допустимих значень.

фото: ДСНС

«Щодня в умовах виснажливої спеки, пліч-о-пліч із підрозділами з інших регіонів України, вогнеборці докладають максимум зусиль, аби зупинити поширення вогню. І тут йдеться не лише про збереження екосистеми. Це боротьба за чисте повітря, яким дихають мешканці Київщини, столиці та сусідніх областей», – пишуть в ДСНС.

фото: ДСНС

Рятувальники зазначають, що боротьба з вогнем триває в умовах сильної спеки. До ліквідації пожежі залучені підрозділи з різних регіонів України, які працюють спільно, щоб не допустити подальшого поширення полум'я.

«Йдеться не лише про збереження екосистеми. Це боротьба за чисте повітря, яким дихають мешканці Київщини, столиці та сусідніх областей», – наголосили в ДСНС.

фото: ДСНС

Однією з головних проблем під час гасіння залишається відсутність поблизу достатньої кількості джерел водопостачання. Через це воду доводиться доставляти на значні відстані, що суттєво ускладнює роботу рятувальників.

🚒Рятувальники Київщини сьогодні зранку ліквідували загоряння на одній із локацій у Чорнобильській зоні на площі 130 га – ДСНС



Наразі роботи тривають ще на трьох осередках, на одному з яких пожежу вже локалізували. Ситуація під контролем, а радіаційний фон – у межах норми. pic.twitter.com/EWQZ1Kc7bv — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 4, 2026

Важливу роль у ліквідації пожеж відіграє важка інженерна техніка. За її допомогою прокладають під'їзні шляхи до осередків займання та створюють мінералізовані смуги, які стримують поширення вогню і допомагають захистити нові території.

фото: ДСНС

Як повідомлялося, що у Чорнобильській зоні тривають пожежі у лісових масивах, дим від яких зранку накрив столицю. Попри те, що дві великі локації вогню вже вдалося приборкати, за допомогою дронів рятувальники виявили нове задимлення на іншій ділянці.