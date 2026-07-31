Польща встановила, коли було виготовлено ракету Х-101, що впала на її території

До Польщі прибув український експерт, який узяв участь в ідентифікації об’єкта

У Люблінському воєводстві Польщі 30 липня впала російська крилата ракета X-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року. Про це під час брифінгу повідомив речник Окружної прокуратури в Любліні Марцін Козак, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Попередні дії з огляду місця і виявлених слідів, тобто елементів повітряного об’єкта, дозволяють нам однозначно ствердити з яким об’єктом ми маємо cправу. Йдеться про ракету X-101, виготовлену у другому кварталі 2026 року в одному з підприємств на території Московської області», – поінформував Козак.

За словами речника, в четвер увечері до Польщі прибув український експерт, який узяв участь в ідентифікації об’єкта.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня під час масованої російської атаки на Україну польські військові зафіксували російську ракету. Поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві було знайдено вирву та уламки.

Туск скликав координаційну групу за участю міністра оборони та профільних служб через порушення повітряного простору Польщі. Він зауважив, що Польща була готова збити російську ракету.

До слова, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що порушення російською ракетою повітряного простору Польщі свідчить про те, що війна Росії вже виходить за межі України та становить пряму загрозу для НАТО і Європейського Союзу.

Як повідомлялося, під час масованої російської атаки в ніч на 30 липня український пілот супроводжував крилату ракету Х-101 до самого кордону з Польщею, однак був змушений розвернутися приблизно за 20 секунд до його перетину.