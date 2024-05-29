Rheinmetall отримав замовлення на боєприпаси для ППО Skynex, які використовує Україна

Rheinmetall виробляє системи Skynex, призначені для дій протиповітряної оборони на дуже близькій відстані, де керовані ракети неефективні

Загальна вартість замовлення – декілька сотень мільйонів євро

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення на сотні тисяч боєприпасів для системи протиповітряної оборони Skynex, які використовує й Україна. Контракт укладено з неназваною європейською державою. Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

«Європейська країна замовила у Rheinmetall 35-мм боєприпаси AHEAD для системи протиповітряної оборони Skynex. Загальна вартість замовлення – сотні мільйонів євро. Буде виготовлено шестизначну кількість снарядів. Система Skynex посилює захист збройних сил країни-замовника від загроз з повітря», – йдеться у повідомленні.

Хоча у компанії не назвали країну, яка отримає боєприпаси, вони можуть надійти в Україну, яка має на озброєнні установки Skynex.

У Rheinmetall зазначили, що Skynex базується на гарматній системі ППО і тому особливо підходить для захисту на близьких дистанціях, де керовані ракети не можуть бути ефективними. Крім того, використання програмованих боєприпасів значно дешевше, ніж аналогічні системи на основі керованих ракет. Після пострілу на 35-мм снаряди неможливо вплинути навіть із допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Rheinmetall виробляє системи Skynex, призначені для дій протиповітряної оборони на дуже близькій відстані, де керовані ракети неефективні. Системи Skynex встановлюються на нових вантажівках зі змінним кузовом Rheinmetall HX 8x8, сотні яких вже були передані Бундесвером. У 2023 році першу систему Skynex передали Збройним силам України.

До відома, Rheinmetall хоче виробляти в Україні системи ППО.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 і РСЗВ Himars.

Також відомо, що Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T.