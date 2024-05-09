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Німеччина купить для України три системи Himars

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Німеччина купить для України три системи Himars
Системи перебувають на балансі збройних сил інших країн і будуть оплачені Німеччиною
фото з відкритих джерел

«Спільно з американцями ми поставимо в Україну три пускові установки великої маси Himars», – Пісторіус 

Німеччина спільно зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні три додаткові системи залпового вогню Himars. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування з журналістами, пише t-online.

«Спільно з американцями ми поставимо в Україну три пускові установки великої маси Himars», – наголосив він. За словами Пісторіуса, системи перебувають на балансі інших західних збройних сил і будуть оплачені Німеччиною.

«Ми також ще раз рішуче підтвердили, наскільки важливими є НАТО, але й особливо наші європейські партнери, коли йдеться про те, як ми підтримуємо Україну, яке значення та яку небезпеку приховує в собі напад Путіна на Україну для безпеки в Європі та у світі», – додав міністр.

Himars M142 (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS – ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується 6-ти колісна вантажівка, а не гусенична база. Himars розробляли впродовж 1996-2000, а експлуатувати стали з 2005. Вага – 16,25 т, висота – 3,2 м. Система розрахована на 3-х людей: водій, навідник та командир. Перезаряджається система екіпажем приблизно за хвилину без допомоги інших транспортних засобів. Транспортувати Himars можливо літаком С-130 або більшими, а також морськими суднами.

Перші системи Himars Україна отримала від США улітку 2022 року.

Нагадаємо, міністерство оборони США уклало контракт із корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars на загальну суму понад $861,3 млн. За даними військового відомства, термін виконання замовлення – 31 травня 2026 року. Пентагон не став розкривати число РСЗВ, яке планується виготовити та поставити на озброєння в рамках контракту.

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Теги: Україна Німеччина США військова техніка

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