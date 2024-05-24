США виділили новий пакет допомоги Україні на $275 млн

До нового пакету допомоги ввійшли ракети для Himars, снаряди до артилерії 155 мм і 105 мм калібру та протитанкова зброя

Новий пакет допомоги став четвертим після того, як Конгрес США ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні

США виділили Україні ще один пакет військової допомоги у війні з РФ. Розмір оголошеного пакета становить $275 млн. Про це заявив кореспондент «Голосу Америки» Остап Яриш.

«США оголосили про новий пакет озброєнь для України на $275 млн. Він включає ракети для Himars, снаряди до артилерії 155 мм і 105 мм калібру, протитанкову зброю – зокрема Джавеліни і AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю і набої до неї, міни та інше», – йдеться в повідомленні.

Новий пакет допомоги став четвертим відтоді, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні.

Раніше видання Associated Press повідомляло, що Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги для України на майже $300 млн. В пакет мали ввійти високомобільні артилерійські ракетні системи Himars, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Як повідомлялося, багато американських боєприпасів із супутниковим наведенням в Україні не змогли протистояти російським технологіям глушіння сигналів GPS. Це змусило ЗСУ припинити використання певних типів західного озброєння після того, як рівень їх ефективності різко впав.