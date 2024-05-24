Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США виділили новий пакет допомоги Україні на $275 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США виділили новий пакет допомоги Україні на $275 млн
До нового пакету допомоги ввійшли ракети для Himars, снаряди до артилерії 155 мм і 105 мм калібру та протитанкова зброя
фото з відкритих джерел

Новий пакет допомоги став четвертим після того, як Конгрес США ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні

США виділили Україні ще один пакет військової допомоги у війні з РФ. Розмір оголошеного пакета становить $275 млн. Про це заявив кореспондент «Голосу Америки» Остап Яриш.

«США оголосили про новий пакет озброєнь для України на $275 млн. Він включає ракети для Himars, снаряди до артилерії 155 мм і 105 мм калібру, протитанкову зброю – зокрема Джавеліни і AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю і набої до неї, міни та інше», – йдеться в повідомленні.

Новий пакет допомоги став четвертим відтоді, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні.

Раніше видання Associated Press повідомляло, що Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги для України на майже $300 млн. В пакет мали ввійти високомобільні артилерійські ракетні системи Himars, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Як повідомлялося, багато американських боєприпасів із супутниковим наведенням в Україні не змогли протистояти російським технологіям глушіння сигналів GPS. Це змусило ЗСУ припинити використання певних типів західного озброєння після того, як рівень їх ефективності різко впав.

Читайте також: Нардепка озвучила головні проблеми з військовою допомогою
Теги: США військова допомога озброєння зброя боєприпаси ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надання Румунією системи Patriot не має послабити її протиповітряну оборону
Румунія може передати Україні систему Patriot, але за однієї умови
22 травня, 20:29
Одним з ключових снарядів, які виробляє завод в Оклахомі, є високоточна авіабомба GBU-57, відома під назвою Massive Ordnance Penetrator
США збільшують виробництво протибункерних авіабомб – Bloomberg
15 травня, 03:50
У вівторок вранці державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва
Зустріч Зеленського із Блінкеном: перші подробиці
14 травня, 11:35
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна зможе утримати фронт на Харківщині
Державний секретар США прокоментував наступ Росії на Харківщині
12 травня, 18:56
Грін заявляла, що просувається вперед у своїх зусиллях відправити у відставку Джонсона
Трамп просив свою соратницю відмовитися від ідеї про відставку Джонсона – ЗМІ
7 травня, 22:00
Україна отримала Atacms із дальністю 300 км
Генерал-лейтенант розповів, як Atacms вплинули на бойові дії
5 травня, 20:31
Підрозділ намагався офіційно приєднатися до ЗСУ, аби напряму отримувати боєприпаси та зарплату, проте безуспішно
На фронті воює підрозділ із пенсіонерів: деталі
28 квiтня, 20:17
Генсек НАТО переконаний, що для перемоги України над Росією ще не пізно
«Для перемоги України ще не пізно». Столтенберг зробив заяву про постачання зброї
25 квiтня, 23:55
США можуть забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, впродовж 2024 року
На скільки Україні вистачить допомоги від США: відповідь Саллівана
25 квiтня, 01:50

Економіка

США виділили новий пакет допомоги Україні на $275 млн
США виділили новий пакет допомоги Україні на $275 млн
Світовий банк зробив тривожне попередження про фінансовий стан Палестини
Світовий банк зробив тривожне попередження про фінансовий стан Палестини
Фермери перекрили дороги у центральній частині Польщі
Фермери перекрили дороги у центральній частині Польщі
Системи Himars та боєприпаси. США готують нову допомогу для України – AP
Системи Himars та боєприпаси. США готують нову допомогу для України – AP
Євросоюз вигадав, як залишити росіян без люксових автівок
Євросоюз вигадав, як залишити росіян без люксових автівок
Фінляндія продала з аукціону велосипеди мігрантів із РФ, на яких вони штурмували кордон
Фінляндія продала з аукціону велосипеди мігрантів із РФ, на яких вони штурмували кордон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Німеччина виселяє українських біженців із квартир: у чому причина
27K
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
13K
Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу
13K
На Львівщині знайдено митну декларацію на майже 10 тис. зниклих аптечок для ЗСУ
7600
«Інфлюенсер Бога». Папа Римський визнав 15-річного блогера святим
5643
Президент Федерації спортивної боротьби РФ заявив, що українці є фашистами

Новини

Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
Сьогодні, 21:32
Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Сьогодні, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Сьогодні, 10:58
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Вчора, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Вчора, 17:16

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua