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Himars та Leopard 1: до України їде військова техніка з Німеччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Himars та Leopard 1: до України їде військова техніка з Німеччини
У пакеті допомоги від Німеччини десять основних бойових танків Leopard
фото з відкритих джерел

У списку 8 500 снарядів калібру 155 мм

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 і РСЗВ Himars. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки від Німеччини виглядає наступним чином:

  • десять основних бойових танків Leopard 1 A5 (спільно з Данією);
  • 3 реактивні системи залпового вогню Himars;
  • 20 снарядів для Leopard 2, Marder i Dachs;
  • 8 500 снарядів 155 мм;
  • 20 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;
  • 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
  • один мостоукладальний танк Beaver із запасними частинами;
  • одна броньована інженерна машина Dachs;
  • одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
  • чотири протимінних танків WISENT 1 із запасними частинами;
  • два протимінні плуги;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 400 світлодіодних ламп;
  • 530 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
  • 111 гвинтівок CR 308;
  • 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.

Нагадаємо, у квітні Німеччина запустила процес пошуку додаткових засобів ППО для України.

Декілька держав на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів ППО для України.

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Теги: Німеччина військова техніка військова допомога зброя

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