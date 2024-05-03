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Німецькі залізничники планують масштабний страйк під час Євро-2024

Катерина Іванова
glavcom.ua
Німецькі залізничники планують масштабний страйк під час Євро-2024
На думку профспілки, з міркувань безпеки провідники поїздів не повинні працювати поодинці
фото з відкритих джерел

Страйк пов'язаний з вимогами вжити заходів з безпеки для співробітників

У Німеччині може початися страйк залізничників під час чемпіонату Європи з футболу. Про це повідомляє Bild.

За інформацією залізничної профспілки, загроза страйку пов'язана з вимогами вжити заходів з безпеки для співробітників.

Якщо ситуація з безпекою не покращиться до початку чемпіонату Європи, «ми зробимо так, що поїзди не ходитимуть». Таку заяву зробив глава профспілки Крістіан Лорох. Він зазначив, що співробітники можуть колективно скоротити понаднормові години роботи, наприклад, під час чемпіонату.

Як пише Bild, під час опитування працівників залізничних компаній – провідників поїздів, обслуговуючого персоналу на вокзалах і співробітників «гарячої лінії» – 64% респондентів заявили, що за останні 12 місяців стикалися з насильством або агресією, а 36% працівників почуваються небезпечно на роботі.

На думку профспілки, з міркувань безпеки провідники поїздів не повинні працювати поодинці. «Подвійний штат» має стати стандартом, вважають в організації.

Нагадаємо, у Парижі пройшли мітинги з вимогою підвищити заробітну плату, а під час протестів лунали гасла на підтримку Гази та окремі заклики «загасити вогонь Олімпіади».

«Явка на протести в середу свідчить про те, що гнів французів розвіявся після прийняття непопулярного закону, який підвищив пенсійний вік минулого року. Але робітники і студенти все ще достатньо розлючені, щоб змусити чиновників побоюватися зриву Олімпійських ігор у Парижі цього літа», – зазначають у матеріалі.

Журналісти навели слова 57-річної Ізабель Гарів'є, яка брала участь у протесті. Вона заявила, що в цьому році люди вийшли на вулиці проти «наступу з усіх боків на права трудящих», а також проти «ганебної підтримки Ізраїлю з боку цього уряду».

Стало відомо, що спортсмени, які прийматимуть участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх цього року, зможуть встановити на своїх електронних пристроях спеціальні системи фільтрації повідомлень та коментарів, щоб захиститись від кібербулінгу. 

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Теги: Німеччина страйк

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