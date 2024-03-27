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Сервіс Samsung Pay розриває роботу з російською платіжною системою «Мир»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сервіс Samsung Pay розриває роботу з російською платіжною системою «Мир»
Із програми Samsung Pay будуть видалені всі раніше додані карти «Мир»
фото з відкритих джерел

У лютому оператор «Миру», російська Національна система платіжних карток (НСПК), потрапив під блокуючі санкції США

Починаючи із квітня сервіс Samsung Pay оголосив про припинення роботи з російською платіжною системою «Мир».
Про це офіційно повідомляється на сайті компанії Samsung.

«Починаючи з 3 квітня 2024 року, додавання та використання карток «Мир» у Samsung Pay буде недоступним», – йдеться у повідомленні.

Крім того, із програми будуть видалені всі раніше додані карти «Мир», уточнює видання The Moscow Times. Оплата проїзду в громадському транспорті за допомогою Samsung Pay також буде недоступна (через додаток досі можна було платити в метро Москви, крім того, існувала можливість випуску віртуальної російської карти «Трійка»).

Південнокорейська компанія Samsung припинила офіційне постачання своїх товарів до Росії та зупинила виробництво побутової техніки в країні після початку війни в Україні. Джерела повідомляли журналістам, що південнокорейський бренд не повернеться на російський ринок до завершення війни проти України. Samsung, як і інші великі закордонні компанії, побоюється вторинних санкцій США.

У лютому оператор «Миру», російська Національна система платіжних карток (НСПК), потрапив під блокуючі санкції США. В обґрунтуванні йшлося, що вона допомагає Росії обходити обмеження, що вже діють, і зберігати зв'язок з міжнародною фінансовою системою. Тепер співпраця з НСПК загрожує вторинними санкціями тим організаціям, які наважаться його зберегти.

НСПК було створено у 2014 році після запровадження санкцій за окупацію Криму на випадок проблем із міжнародними платіжними системами. 100% компанії належить Банку Росії.

Після санкцій США працювати з картами «Мир» відмовилися великі банки низки країн. Наприклад, це зробили банки Вірменії, а також казахстанські Bereke Bank та «Фрідом Фінанс». Крім цього, вжила заходів китайська платіжна система UnionPay: за межами Росії перестали працювати кобейджингові картки (такі, що працюють на базі не однієї, а одразу двох платіжних систем) «МИР-UnionPay».

Раніше повідомлялося, що Freedom Finance Bank Kazakhstan відцурався від російської платіжної системи.

Також слідом за приватними, держбанки Туреччини вийшли з російської платіжної системи «Мир».

Відомо, що банки Вірменії припинять обслуговування російських карток

Теги: росія Samsung гроші санкції

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