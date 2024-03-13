Держдеп США відреагував на пропозиції надати Україні позику замість прямої допомоги

В адміністрації США не вважають, що надання позик замість прямої допомоги буде прийнятним для України

Метью Міллер прокоментувати заяви окремих політиків у Конгресі США, що надання Україні позики замість безпосередньої підтримки могло б розблокувати продовження допомоги країні

Адміністрація США вважає, що надання позик замість прямої допомоги не буде прийнятним для України, яка намагається відновити економіку та зменшити залежність від зовнішньої підтримки. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає «Укрінформ».

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«Ми не вважаємо, що обтяжувати Україну мільярдами доларів зовнішнього боргу, коли вона намагається відродити свою економіку – що, зрештою, є найкращим способом для неї стати на власні ноги та захистити себе без допомоги інших країн – є доречним кроком у нинішній момент», – сказав Міллер.

Таким чином він відповів на прохання прокоментувати заяви окремих політиків у Конгресі США, що надання Україні позики замість безпосередньої підтримки могло б розблокувати продовження допомоги нашій країні.

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Нагадаємо, колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам.

Також Трамп закликав не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні. На думку експрезидента США, «лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон».

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила сьогодні про новий пакет військової допомоги на $300 млн, який вони виділять Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.