В Україні оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
Громадянам слід пройти в укриття
Станом на 17:23 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістики. Згодом Повітряні сили повідомили про застосування балістичного озброєння з півдня.
Наразі мапа повітряних тривог має такий вигляд:
Як повідомлялося, в Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами «Циркон».
Коментарі — 0