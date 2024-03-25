В Україні оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 17:23 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістики. Згодом Повітряні сили повідомили про застосування балістичного озброєння з півдня.

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Наразі мапа повітряних тривог має такий вигляд:

Як повідомлялося, в Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами «Циркон».