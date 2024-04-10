Всі гроші пішли на міську площу: в Орську за дамбою стежили лише двоє людей

За два дні до прориву дамби міське керівництво ухвалило звіт, що гідротехнічна споруда експлуатується штатно

Влада російського Орська, який потерпає від нечуваної повені, виявляється, виділила на благоустрій площі біля міської адміністрації суму в 167 разів більшу, ніж на річне утримання дамби, пишуть «Известия». Як повідомляє The Moscow Times, перед проривом греблі протягом місяця за нею стежили лише двоє людей.

За два дні до надзичайної події міське керівництво ухвалило звіт підрядника про те, що гідротехнічна споруда експлуатується штатно. При цьому протягом останніх років обсяг робіт з обслуговування дамби скоротився втричі-вчетверо, зменшилися і витрати на її експлуатацію: з 2,7 до 1,6 млн рублів.

Протягом останніх років обсяг робіт з обслуговування дамби скоротився втричі-вчетверо фото з відкритих джерел

Влада пропонувала настільки невигідні контракти на протипаводкові роботи, що підрядні організації відмовлялися брати участь у тендерах, розповів один із підрядників Михайло Спиридонов. За його словами, на контракти, безпосередньо пов'язані з запобіганням паводків, адміністрація виділяла в середньому 300–400 тис. рублів, а в обов'язки підрядників входили роботи зі збирання сміття та трави в системі водовідведення, прочищення труб, протипаводкові заглиблення. У цьому собівартість робіт перевищувала суму договору.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Згодом ще один прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

За останніми даними, в Орську підтоплено 6987 будинків. У МНС повідомили, що хвиля річкою Урал 8 квітня пройшла Орськ і до 17 квітня дійде до Оренбурга. Влада закликає жителів Оренбурга евакуюватися. В Орську та Оренбурзькій області оголошено режим надзвичайного стану федерального рівня.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.