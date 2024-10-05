Яку роботу виконують полонені росіяни та скільки їм платять: репортаж із табору

Від роботи окупанти не відмовляються, не працюють тут лише поранені

Раціон із 2200 кілокалорій на день; медична частина такого рівня, що можуть позаздрити амбулаторії в багатьох українських селах; і зарплата півтори тисячі гривень. В таких умовах в одному з таборів в Україні утримують військовополонених росіян. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Журналісти, зокрема, показали, яку роботу виконують полонені. Вони плетуть садові меблі, роблять штучні новорічні ялинки та лагодять зламані дерев’яні палети.

Як кажуть у таборі, це робота, яка не пригнічує людську гідність полонених, не є фізично виснажливою. Її можуть виконувати солдати. Офіцери – лише за бажанням, згідно норм Женевських конвенцій.

Від роботи окупанти не відмовляються, не працюють тут лише поранені. Щомісяця полонені отримують платню – 1500 гривень. За ці гроші можна купити щось смачненьке в місцевому магазині.

Раніше журналісти показали, як живуть полонені кадировці. У них є с віжий ремонт у камерах, електрочайники та телевізори, двоярусні ліжка, чиста постіль і навіть своя бібліотека.

Крім того, повідомлялося, що у Курській області Росії ЗСУ взяли в полон бойовиків кадирівського батальйону «Ахмат».

Також командир спецпідрозділу «Ахмат» Апті Алаудінов заявив, що відмовляється від кадирівців, що потрапили у полон на Курщині.