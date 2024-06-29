Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Робота для біженців з України: влада Норвегії пропонує ще один варіант

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Робота для біженців з України: влада Норвегії пропонує ще один варіант
Норвегія може працевшатувати українців водіями
фото із відкритих джерел

Громадяни України зможуть отримати посвідчення водія автобуса у Норвегії, і працевлаштуватись

З 1 липня 2024 року у Норвегії запрацюють нові правила працевлаштування українських біженців. Зміни торкнуться тільки тих громадян, які влаштовуються на роботу водієм автобуса. Про це пише видання NTB.

Згідно з ініційованими змінами норвезького уряду, правила для українців, які вирішать працювати водіями, суттєво спростять.

Завдяки змінам, які внесли до закону про професійний транспорт, громадяни України зможуть отримати посвідчення водія автобуса у разі надання довідки з поліції своєї країни.

Окрім того, урядовці скасували обов’язкову вимогу про чотирирічне проживання в цій країні, яка вже не діяла для громадян ЄС.

Як зауважили у Міністерстві праці та соціальної інтеграції Норвегії, відповідні зміни покликані допомогти більшій кількості українців знайти роботу.

«Це те, від чого ми залежимо в майбутньому, коли ми знаємо, що багато роботодавців шукають кваліфікованих працівників», – наголосили у відомстві.

Відомо, що правила спростили для українських водіїв через дефіцит працівників у цій сфері. Зараз у Норвегії мають статус тимчасового захисту близько 70 тис. українських громадян.

Раніше у Норвегії зімнили правила для українців. Частину виплат урізали чи скасували повністю, а також змінили вимоги до проживання. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Читайте  також: Сотні українських біженців із Норвегії можуть повернути додому: подробиці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Робота для біженців з України: влада Норвегії пропонує ще один варіант
Робота для біженців з України: влада Норвегії пропонує ще один варіант
Путін заявив, що Росія має відновити виробництво ракет середньої дальності
Путін заявив, що Росія має відновити виробництво ракет середньої дальності
Відень перетворився на центр російського шпигунства в Європі – WSJ
Відень перетворився на центр російського шпигунства в Європі – WSJ
Уряд Косова заборонив використання TikTok: на кого розповсюджуються обмеження
Уряд Косова заборонив використання TikTok: на кого розповсюджуються обмеження
Тисячі іспанців оголосили протест масовому туризму: країною пройде хвиля мітингів
Тисячі іспанців оголосили протест масовому туризму: країною пройде хвиля мітингів
Загрожували зірвати роботу аеропортів: Британія затримала групу екоактивістів
Загрожували зірвати роботу аеропортів: Британія затримала групу екоактивістів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Байден проти Трампа: американці назвали переможця дебатів
53K
Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році
21K
Вбивство російського пілота в Іспанії: стали відомі нові деталі
17K
ЗСУ розгромили елітну повітряно-десантну бригаду окупантів у Вовчанську – Forbes
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
11K
Постачання винищувачів F-16 для України: начальник генштабу Бельгії назвав умову

Новини

Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
Вчора, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Вчора, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Вчора, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Вчора, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Вчора, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Вчора, 07:49

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua