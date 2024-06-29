Робота для біженців з України: влада Норвегії пропонує ще один варіант

Громадяни України зможуть отримати посвідчення водія автобуса у Норвегії, і працевлаштуватись

З 1 липня 2024 року у Норвегії запрацюють нові правила працевлаштування українських біженців. Зміни торкнуться тільки тих громадян, які влаштовуються на роботу водієм автобуса. Про це пише видання NTB.

Згідно з ініційованими змінами норвезького уряду, правила для українців, які вирішать працювати водіями, суттєво спростять.

Завдяки змінам, які внесли до закону про професійний транспорт, громадяни України зможуть отримати посвідчення водія автобуса у разі надання довідки з поліції своєї країни.

Окрім того, урядовці скасували обов’язкову вимогу про чотирирічне проживання в цій країні, яка вже не діяла для громадян ЄС.

Як зауважили у Міністерстві праці та соціальної інтеграції Норвегії, відповідні зміни покликані допомогти більшій кількості українців знайти роботу.

«Це те, від чого ми залежимо в майбутньому, коли ми знаємо, що багато роботодавців шукають кваліфікованих працівників», – наголосили у відомстві.

Відомо, що правила спростили для українських водіїв через дефіцит працівників у цій сфері. Зараз у Норвегії мають статус тимчасового захисту близько 70 тис. українських громадян.

Раніше у Норвегії зімнили правила для українців. Частину виплат урізали чи скасували повністю, а також змінили вимоги до проживання. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.