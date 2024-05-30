Сотні українських біженців із Норвегії можуть повернути додому: подробиці

Офіційні особи стверджують, що призов до строкової служби в Україні не є умовою для отримання притулку в Норвегії

У Норвегії почався індивідуальних розгляд заяв українців, які просять про притулок. У разі відмови з країни можуть попросити виїхати сотні українських громадян, на яких не поширюється колективний захист. Оцінюватимуть індивідуальну ситуацію та з якого регіону України приїхали біженці. Про це пише nrk.no.

Як пише видання, норвезька влада вже вжила низки заходів, щоб зробити наплив українських біженців більш керованим. «Ми повинні бути впевнені, що маємо стабільний рівень прибуття до Норвегії», – каже очільниця Міністерства юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель.

Норвезький Директорат із питань імміграції (UDI) розпочав індивідуальний розгляд заяв українців, які не проживали в Україні на момент початку війни і тому не відповідають вимогам колективного захисту. Перші справи будуть завершені після літа.

«Новим є те, що ми починаємо з індивідуального ведення справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації людини. Серед іншого ми розглядаємо звідки ви родом», – заявила Емілія Енгер Мель. Зараз відносно безпечними для життя, за оцінкою UDI, вважаються три області: Львівська, Волинська та Закарпатська.

Багато з тих, чиї заяви про надання притулку зараз розглядаються, є дорослими чоловіками, зазначає nrk.no.

Зокрема йдеться про 800-1000 людей, яким можуть наказати покинути Норвегію. «Серед українців, справи яких сьогодні розглядають 370 (47%) – це чоловіки віком від 18 до 60 років», – йдеться у публікації.

У міністерстві юстиції зауважують, що ризик бути відправленим на війну проти Росії не є підставою для проживання в Норвегії: «Призов до строкової служби та служба у зв’язку з війною не є умовами, які є підставою для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватися конкретно в кожному випадку», – пояснили у відомстві.

Як пишуть журналісти nrk.no, минулого тижня (20-26 травня) 311 українців звернулися за захистом у Норвегії. Це дещо менше, ніж за аналогічний тиждень минулого року. Тоді звернулося 353 особи. Зараз Норвегія надає колективний захист понад 77 тис. українців. Уряд вживає заходів, щоб знизити привабливість країни та скоротити потік нових біженців.

Нагадаємо, влада Норвегії просить бізнесменів брати на роботу людей з України, оскільки вони мають високу кваліфікацію. Серед зареєстрованих безробітних у Норвегії 7% складають українці – 10 тис. людей з України. Ця цифра зростає, бо все більше біженців завершують інтеграційне навчання.