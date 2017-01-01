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    Рогозін підтвердив, що Роскосмос переплутав космодроми при невдалому запуску «Союзу»

    Російська ракета-носій не змогла вийти на орбіту через неправильні налаштування
    Віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін заявив, що невдалий запуск ракети-носія «Союз» з космодрому «Східний» стався через те, що налаштування були виставлені як на «Байконур». «Налаштування [ракети] дійсно були під Байконур: не прорахували азимут», — сказав Рогозін. Політик визнав наявність
    • Вчора, 17:10
    • Розсилка

    Російська ракета-носій не змогла вийти на орбіту через неправильні налаштування

    Віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін заявив, що невдалий запуск ракети-носія «Союз» з космодрому «Східний» стався через те, що налаштування були виставлені як на «Байконур».

    «Налаштування [ракети] дійсно були під Байконур: не прорахували азимут», — сказав Рогозін.

    Політик визнав наявність «системних помилок» і додав, що не хоче приймати «виправдання про софт, який робили 20 років тому». «А що тоді робили останні 20 років колеги, які за це відповідають?» — зазначив віце-прем'єр.

    Нагадаємо,  сьогодні, 27 грудня, з Байконура українська ракета вивела на орбіту перший супутник Анголи.

    Росія космос Дмитро Рогозін
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