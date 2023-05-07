Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій

Порушення конфіденційності в Twitter опублікувало твіти, які не мав бачити ніхто, окрім найближчих друзів автора на сайті в цілому

Компанія Twitter визнала, що функція «Коло», яка передбачала публікацію твітів для обмеженого кола людей, мала проблеми з конфіденційністю. Про це інформує The Guardian.

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Зазначають, що компанія Twitter надіслала користувачам електронного листа, у якому визнала, що функція «Коло» у соцмережі не працювала належним чином. Так, твіти, які були опубліковані в «Колі» для низки підписників і містили певну конфіденційну інформацію могли бачити й ті користувачі, які не були додані до цього «Кола».

Раніше користувачі соцмережі почали скаржитися, що твіти з «Кола» почали отримувати лайки та перегляди з тих облікових записів, які не повинні були їх бачити. Twitter же спершу не визнавав проблеми і надавав автоматичні відповіді на скарги.

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Тепер компанія зазначає, що проблема була виявлена її командою безпеки. Наразі її вже виправили, і тепер твіти з «Кола» більше не будуть показуватися за його межами.

«Twitter прагне захищати конфіденційність людей, які користуються нашим сервісом, і ми розуміємо ризики, які може створити подібний інцидент, і ми глибоко шкодуємо, що це сталося», – заявили в компанії.

Раніше повідомлялося, що власник найпопулярнішої в світі соцмережі для знайомств Tinder оголосив про припинення роботи в Росії.