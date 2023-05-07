Головна Новини
search button user button menu button

Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій

Діана Гасюк
glavcom.ua
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
компанія Twitter визнала, що функція «Коло» мала проблеми з конфіденційністю
фото: Twitter

Порушення конфіденційності в Twitter опублікувало твіти, які не мав бачити ніхто, окрім найближчих друзів автора на сайті в цілому

Компанія Twitter визнала, що функція «Коло», яка передбачала публікацію твітів для обмеженого кола людей, мала проблеми з конфіденційністю. Про це інформує The Guardian.

Зазначають, що компанія Twitter надіслала користувачам електронного листа, у якому визнала, що функція «Коло» у соцмережі не працювала належним чином. Так, твіти, які були опубліковані в «Колі» для низки підписників і містили певну конфіденційну інформацію могли бачити й ті користувачі, які не були додані до цього «Кола».

Раніше користувачі соцмережі почали скаржитися, що твіти з «Кола» почали отримувати лайки та перегляди з тих облікових записів, які не повинні були їх бачити. Twitter же спершу не визнавав проблеми і надавав автоматичні відповіді на скарги.

Тепер компанія зазначає, що проблема була виявлена її командою безпеки. Наразі її вже виправили, і тепер твіти з «Кола» більше не будуть показуватися за його межами.

«Twitter прагне захищати конфіденційність людей, які користуються нашим сервісом, і ми розуміємо ризики, які може створити подібний інцидент, і ми глибоко шкодуємо, що це сталося», – заявили в компанії.

Раніше повідомлялося, що власник найпопулярнішої в світі соцмережі для знайомств Tinder оголосив про припинення роботи в Росії.

Читайте також: Рада підтримала євроінтеграційний законопроєкт у сфері реклами: що зміниться

 

 

Теги: безпека реклама

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денис Шмигаль: «Цьогоріч передбачено 1,5 млрд грн субвенції регіонам на облаштування в школах якісних укриттів»
Безпека освітніх закладів: Кабмін ухвалив важливе рішення
7 квiтня, 17:45
Міністр внутрішніх справ Білорусі Іван Кубраков розповів як країна укріплює кордони
Відчуває загрозу? Сусідня з Україною країна боїться за свої кордони
7 квiтня, 18:58
Нові військові адміністрації, митрополит Павло оскаржив домашній арешт. Головне за 7 квітня
Нові військові адміністрації, митрополит Павло оскаржив домашній арешт. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 21:51
Сьогодні оприлюднені ще два санкційні укази проти осіб та компаній РФ
Вільнюський саміт НАТО: Зеленський розповів про очікування України
15 квiтня, 21:31
США та найближчі союзники мають «зачитати Акт про бунт» Брюсселю, Берліну, Риму та Парижу
Тривога Польщі. Європейська канарка у вугільній шахті авторська стаття
21 квiтня, 20:30
Насамперед, глава держави подякував усім, хто займається питанням повернення українських військовополонених
«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський
27 квiтня, 00:42
Джашарбек Узденов помер після тривалої хвороби
У Росії помер другий за день депутат Держдуми від провладної партії
23 квiтня, 19:36
Українцям нагадали правила проходження техогляду
Автомобілістам приготуватись: МВС нагадало українцям про обов'язковий техогляд
1 травня, 17:58
Газові балони слід зберігати в темних місцях без перепаду температур
Як правильно зберігати газові балони: важливі поради
2 травня, 11:51

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Із полону повернулася молода пара, яка побралася на «Азовсталі»: щемливе відео
8583
Тривожна ніч у Києві. Влада повідомила про збиту ворожу ціль
6447
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5897
Ракетна атака на Україну та вибухи в Криму: головне за ніч
5255
Буданов розповів про смертельну хворобу Путіна
4624
У Києві та більшості областей оголошувалася повітряна тривога: РФ підняла бомбардувальники

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Сьогодні, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Сьогодні, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Сьогодні, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Сьогодні, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Сьогодні, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Сьогодні, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту