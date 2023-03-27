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Литва закликала ввести нові санкції проти РФ через заяву про ядерну зброю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Литва закликала ввести нові санкції проти РФ через заяву про ядерну зброю
фото з відкритих джерел

Литва розцінює ядерну риторику Путіна як «чергову спробу двох непередбачуваних диктаторських режимів загрожувати своїм сусідам і всьому європейському континенту»

Міністерство закордонних справ Литви закликало внести додаткові економічні обмеження проти Росії та Білорусі до нового пакету санкцій Європейського союзу у зв'язку з заявами Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Про це йдеться на сайті литовського МЗС.

Відомство наголосило, що уважно стежить за ситуацією навколо цієї заяви Путіна та розцінює її як «чергову спробу двох непередбачуваних диктаторських режимів загрожувати своїм сусідам і всьому європейському континенту». 

«Це відчайдушні кроки Путіна та Лукашенка, щоб створити ще одну хвилю напруги та дестабілізації в Європі... Разом зі своїми євроатлантичними партнерами Литва вирішуватиме, як реагувати на ці мілітаристські плани російського та білоруського режимів. Як один із заходів у відповідь, Литва закликатиме до введення нових санкцій», – йдеться в заяві МЗС Литви.

Крім того, відомство країни зауважило, що Білорусь, яка дедалі більше втрачає суверенітет, підтримує та допомагає російській агресії і все більше інтегрується у російські військові плани, є додатковим фактором ризику для Балтійського регіону. 

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

До слова, Пентагон відреагував на заяву Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння.

Як повідомлялося, Україна вимагає скликати Радбез ООН через заяви Росії про розміщення ядерної зброї в Білорусі. 

Читайте також: Розміщення ядерної зброї у Білорусі: ISW пояснив задум Путіна
Теги: Білорусь санкції Литва ядерна зброя росія

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