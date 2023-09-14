Росія заявила про низку атак безпілотників над прикордонними областями

Міноборони Росії повідомило про збиття безпілотника над Білгородською та Брянською областей

У ніч проти 14 вересня міноборони РФ заявило про нібито збиття українських безпілотників над Білгородською областю і ще двох над Брянською областю. Про це повідомили міноборони Росії, губернатор Брянської області Богомаз, губернатор Білгородської області Гладков.

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Міністерство оборони Росії повідомило про збиття українського безпілотника на території Білгородської області. Ще два, за їхніми словами, були збиті близько 22 годин (за російським часом) над Брянською областю.

Після опівночі міноборони Росії повідомило про нібито збиття 4 БПЛА над Брянською областю. Вони стверджують, що цей безпілотник був збитий засобами протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Москві, столиці РФ, сталася пожежа поблизу Останкінської телевежі, яка знаходиться неподалік від станції метро «Владикіно» на північному сході міста. На місці події чути вибухи.

Місцеві жителі повідомляють, що біля Останкінської телевежі видно великий стовп диму. Співробітники екстрених служб вирушили на місце події, і також повідомляється про «хлопки» в районі вежі, де виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 7 вересня безпілотники нібито атакували Москву. У підмосковному Раменському, де у ніч на 7 вересня впав безпілотник, у житловому будинку вибило вікна.

Згодом стало відомо, що вибух пролунав неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський».

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До слова, у Росії спостерігається зростання попиту на страхування від ударів та падіння безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на страхові компанії РФ.