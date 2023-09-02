Росіяни почали масово страхувати житло від атак безпілотників

З липня цього року до страхових компаній дозволили включати ризик тероризму та диверсії, оскільки попит у споживачів зріс

У Росії спостерігається зростання попиту на страхування від ударів та падіння безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на страхові компанії РФ.

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З липня цього року до страхових компаній дозволили включати ризик тероризму та диверсії, оскільки попит у споживачів зріс. Доплата за такий вид страхування коливається від 500 до 5 тисяч рублів, в залежності від обраної програми.

За словами генерального директора однієї зі страхових компаній в Росії, у стандартні програми страхування майна включено ризик пошкодження та удару, який охоплює і збитки від падіння різних об'єктів, включаючи дерева чи обривки криги. Однак терористичні акти в цій категорії не враховувалися.

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Ця послуга, нібито була доступна і раніше, але включалася як ризик падіння стороннього об'єкта, такого як дерево або інше. Зараз вона виділяється як окремий ризик, тому що деякі клієнти просять саме покриття від дронів. Росіяни отримають виплату, якщо відшкодування передбачено договором.

За інформацією «Росгосстраху», попит на страхування від збитків від терористичних атак і падіння дронів цікавить як нових клієнтів, так і власників існуючих полісів. Останні просять роз'яснити, чи включені подібні загрози до їх планів страхування.

Видання зазначає, що попит на захист від падіння дронів зростає в основному з боку бізнесу, розташованого в західній частині країни. Вони пояснюють це нещодавніми атаками безпілотників. Учасники страхового ринку ставляться до цього виду страхування обережно, і, зазвичай, чим вища сума можливих виплат, тим складніше придбати поліс, що покриває такі ризики.

Раніше повідомлялося, що після заяв російської влади про атаку безпілотників вранці 1 вересня, у Москві спалахнула велика пожежа.

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Як повідомлялося, уночі 28 серпня український безпілотник атакував Москву, але його нібито було збито.

Безпілотник було нібито збито за 5 кілометрів від гелікоптерного заводу в Люберцях.

У ніч на 30 серпня всі аеропорти Москви не працювали. Також повітряний простір було закрито над аеропортами Тульської, Ліпецької, Орловської і Калузької областей РФ.