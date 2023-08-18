Вибух дрона в центрі Москви: у столиці РФ переполох (фото)
У центрі столиці країни-агресорки працюють всі екстрені служби
Російські ЗМІ оприлюднили кадри з місця падіння безпілотника в районі Краснопресненської набережної у центрі Москви. На місці багато машин швидкої допомоги, рятувальники та поліція.
Нагадаємо, уночі, 18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. Повідомляється про атаку дронів на столицію країни-агресорки.
Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає.
За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.
«Часткове обвалення зовнішньої стіни зафіксовано в одному з павільйонів Експоцентру на Краснопресненській набережній. Площа обвалення – близько 30 квадратних метрів», – йдеться у повідомленні.
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дрон був нібито знищений силами ППО.
«Сьогодні вночі при спробі прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби», - заявив він.
Нагадаємо, у столиці Росії Москві 11 серпня, стався вибух. Мер російської столиці Сергій Собянін підтвердив падіння безпілотника в Москві та заявив, що ніхто не постраждав.
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