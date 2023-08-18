Вибух дрона в центрі Москви: у столиці РФ переполох (фото)

У центрі столиці країни-агресорки працюють всі екстрені служби

Російські ЗМІ оприлюднили кадри з місця падіння безпілотника в районі Краснопресненської набережної у центрі Москви. На місці багато машин швидкої допомоги, рятувальники та поліція.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, уночі, 18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. Повідомляється про атаку дронів на столицію країни-агресорки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає.

За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

«Часткове обвалення зовнішньої стіни зафіксовано в одному з павільйонів Експоцентру на Краснопресненській набережній. Площа обвалення – близько 30 квадратних метрів», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дрон був нібито знищений силами ППО.

«Сьогодні вночі при спробі прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби», - заявив він.

Нагадаємо, у столиці Росії Москві 11 серпня, стався вибух. Мер російської столиці Сергій Собянін підтвердив падіння безпілотника в Москві та заявив, що ніхто не постраждав.