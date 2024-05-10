Росія заявила про атаку безпілотника на Москву

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає

У ніч на 10 травня у Підмосков'ї нібито працювали сили протиповітряної оборони через безпілотник, який летів на Москву. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

«Силами ППО Міноборони у міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву», – написав Собянін.

Він стверджує, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

На місці триває робота правоохоронних органів та екстрених служб.

Нагадаємо, у Краснодарському краї безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази. Про це повідомляють джерела «Главкома»

«Цієї ночі «бавовна» розквітла на двох нафтобазах в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ. За даними наших джерел, це була успішна операція ударних безпілотників СБУ», – повідомили джерела.

Як зазначається, ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова.

Як повідомлялося, у ніч на 9 травня в Білгороді пролунали кілька вибухів, унаслідок яких спалахнули пожежі у місті. Перед тим у регіоні кілька разів оголошували повітряну тривогу через ракетну загрозу. Про це пишуть місцеві пабліки.