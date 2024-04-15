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Росія змогла відновити деякі НПЗ, після атак українських безпілотників – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія змогла відновити деякі НПЗ, після атак українських безпілотників – Reuters
Загальна потужність російської первинної нафтопереробки, яка простоювала через атаки безпілотників, скоротилася до 90,5 тис. тонн на добу
фото з відкритих джерел

Як пише Reuters, Росія швидко відновлює свої нафтопереробні заводи, попри труднощі через санкції

Росія змогла відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. Кількість потужностей, що простоювали внаслідок атак, знизилася з 14% до близько 10% наприкінці березня. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, після того, як 2 квітня було завдано удару по заводу «Танеко», не було жодних повідомлень про успішні атаки на великі російські НПЗ й Росія швидко відновлює їх, попри труднощі через санкції. 

Йдеться про Рязанський завод, що належить компанії «Роснефть», який повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти АВТ-4 і головну установку АВТ-6, а також Куйбишевського НПЗ, який ремонтує АВТ-4 і сизранську установку АВТ-5, і раніше зупинену на технічне обслуговування установку АВТ-6.

Так, загальна потужність російської первинної нафтопереробки, яка простоювала через безпілотники, скоротилася до 90,5 тис. тонн на добу з приблизно 123,8 тис. тонн на добу раніше. 

Однак, в цілому, сукупні потужності з первинної переробки нафти в Росії, виведені з ладу через різні зупинки і технічне обслуговування, очікуються на рівні 4,4 млн тонн у квітні (порівняно з 4,1 млн тонн у березні).

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки.

«Ці атаки можуть мати наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще бити по тактичних і оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточний бій», – сказав глава Пентагону.

Раніше Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

До слова, Росія попросила Казахстан приготуватися поставити їй 100 тис. тонн бензину в разі дефіциту, який посилюється внаслідок атак українських безпілотників і проблем в роботі.

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Теги: безпілотник росія завод нафта війна

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