РФ поскаржилася на масовану атаку безпілотників на Краснодарський край

Окупанти традиційно переконують, що збили всі повітряні цілі

Міністерство оборони РФ заявило, що десять безпілотників атакували Краснодарський край. Буцімто всі дрони були збиті ворожими силами протиповітряної оборони. Про це відомство країни-агресорки повідомило в Telegram.

За версією окупантів, Україна приблизно о 7:00 14 квітня атакувала об'єкти на території РФ із застосуванням десяти БпЛА літакового типу. Росіяни запевняють, ніби всі безпілотники були знищені.

Нагадаємо, що 13 квітня Сили оборони Україні у тимчасово окупованому Луганську успішно вразили пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ.

До слова, у ніч на 14 квітня в Харкові пролунав вибух. За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, після півночі окупанти вдарили щонайменше двома «Шахедами» по місту. Знову ціллю була критична інфраструктура. ППО збила всі ворожі дрони, інформація про постраждалих не надходила.

Триває 781-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти атакують на Бахмутському напрямку. Там наші воїни відбили 36 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.