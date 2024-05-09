Росіяни поскаржилися на удари по Білгороду (фото, відео)

Офіційних коментарів влади наразі немає

У ніч на 9 травня в Білгороді пролунали кілька вибухів, унаслідок яких спалахнули пожежі у місті. Перед тим у регіоні кілька разів оголошували повітряну тривогу через ракетну загрозу. Про це пишуть місцеві пабліки.

Губернатор Білгородської області В'ячеслава Гладкова повідомляв, що сирена лунала цієї ночі о 00:54, 03:12 та 04:00. У мережі були оприлюднені кадри із вибухами, стовпами диму у Білгороді та пожежами.

У російських Telegram-каналах пишуть, що був пошкоджений будинок на вулиці Слов'янській, там нібито було «влучання».

Також йдеться про знищені через вогонь автівки, зокрема, на Харківській горі та на вулиці Губкіна.

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Офіційних коментарів влади та даних щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня в Краснодарському краї пролунали вибухи. Безпілотники нібито атакували нафтобазу, яка розташована біля села Юрівка, що у Краснодарському краї. Зазначається, що атакована нафтобаза належить компанії Лукойл.

До слова, нещодавно літак армії РФ завдавав ударів КАБами по Харкову, натомість скинув бомбу на Білгород. Вона впала просто на житловий сектор, спричинивши руйнування.