Китай передає Росії дрони, які вистежують людей біля вікон – Зеленський

Президент України заявив, що Пекін відпрацьовує нову технологію безпілотників для російської армії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай ділиться з Росією новими технологіями у сфері безпілотників. За його словами, йдеться, зокрема, про дрони, які можуть підлітати до вікон і чекати, поки там з’явиться людина. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю The Wall Street Journal, пише «Главком».

За словами президента, Китай наразі відпрацьовує цю технологію. Він припустив, що невдовзі вона може бути передана Росії – орієнтовно наприкінці грудня або в січні.

«Вони працюють над технологією, коли дрон підлітає до вікна, чекає, коли людина підійде до вікна, і тоді атакує», – сказав Зеленський, описуючи принцип роботи таких безпілотників.

Президент не уточнив, де саме та в яких умовах Китай випробовує цю технологію. Також у відкритих джерелах наразі немає незалежного підтвердження його оцінки щодо передачі таких дронів Росії.

Зеленський також зазначив, що хотів би обговорити цю проблему з американським підприємцем Ілоном Маском. За його словами, розвиток подібних технологій створює нові виклики для захисту цивільного населення.

Україна регулярно заявляє про використання Росією китайських компонентів і технологій у виробництві безпілотників. Водночас Пекін заперечує постачання летальної зброї Москві та заявляє про свою позицію щодо невтручання у війну.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі проти російських балістичних ракет ефективно працюють лише перехоплювачі до систем Patriot. Україні такі ракети необхідні фактично щодня.