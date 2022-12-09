Росіяни готові вжити репресій щодо певних категорій суспільства: хто під загрозою

Кандидатка історичних наук впевнена, що представники сексменшин у РФ можуть опиниится під ударом

Політологиня та кандидатка історичних наук Еліна Слободянюк вважає, що російське населення підтримує та готове до репресивних дій щодо певних категорій громадян. Таку думку вона висловила в етері телеканалу «Еспресо».

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«Росіяни внутрішньо вважають, що потрібно переходити до репресій всередині країни. Вони звикли до того, що вони існують в репресивній системі. Росіяни вже хочуть когось покарати за власні біди. Тому, я переконана, що як тільки послабиться влада Путіна, в Росії буде кілька категорій людей, яких будуть цілеспрямовано нищити. Зокрема, євреїв, оскільки в росіян так заведено», – пояснила Слободянюк.

Кандидатка історичних наук переконана, що однією з категорій громадян, які можуть зазнати репресій в Росії, можуть бути геї.

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«Також під репресії в Росії можуть потрапити геї. Для нас це не важливо, проте Росія увійшла в пʼятірку, в яких все ще «розцвітає» епідемія ВІЛ/СНІДу. Тому, я впевнена, що тільки в Росії виникне питання про СНІД, то росіяни будуть звинувачувати в цьому геїв», – додала вона.

Нагадаємо, багаті росіяни почали боятися арештів та чисток після закликів засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина повернутися до «сталінських репресій».