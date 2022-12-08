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Росія збирається мобілізувати 17-річних на окупованих територіях – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія збирається мобілізувати 17-річних на окупованих територіях – розвідка
фото ілюстративне

Юсов: «Ця війна торкнеться кожного в Росії» 

Російські загарбники на тлі втрат у війні з Україною готують нові, потужніші хвилі, форми та методи мобілізації. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши закордон. Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій не вдасться», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни кидають у підвал на Донеччині мобілізованих, що відмовились воювати.

Як повідомлялося, Росія відправляє на фронт мобілізованих майже без підготовки, адже не має можливостей для навчання великої кількості.

Незважаючи на заяви російського диктатора Володимира Путіна, про те, що мобілізація в Росії завершена, все вказує на те, що вона продовжиться у прихованому вигляді. Експерти повідомили, що в Росії модернізують військові пункти та готують списки придатних чоловіків.

До слова, триває 288-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та три авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків. 

Теги: мобілізація окупанти Україна війна росія окуповані території

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