Росія збирається мобілізувати 17-річних на окупованих територіях – розвідка

Юсов: «Ця війна торкнеться кожного в Росії»

Російські загарбники на тлі втрат у війні з Україною готують нові, потужніші хвилі, форми та методи мобілізації. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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«Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши закордон. Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій не вдасться», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни кидають у підвал на Донеччині мобілізованих, що відмовились воювати.

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Як повідомлялося, Росія відправляє на фронт мобілізованих майже без підготовки, адже не має можливостей для навчання великої кількості.

Незважаючи на заяви російського диктатора Володимира Путіна, про те, що мобілізація в Росії завершена, все вказує на те, що вона продовжиться у прихованому вигляді. Експерти повідомили, що в Росії модернізують військові пункти та готують списки придатних чоловіків.

До слова, триває 288-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та три авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків.