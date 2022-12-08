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Росіяни скаржаться на життя: 21 століття, а ми живемо, як таргани (відео)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Росіяни скаржаться на життя: 21 століття, а ми живемо, як таргани (відео)
Скріншот з відео

Жителька РФ визнає, що у разі наказу Путіна йти вішатися народ прийде зі своїми мотузками

Поки Росія продовжує газовий шантаж Європи і тратить шалені ресурси на війну в Україні, її власні громадяни десятиліттями живуть без тепла, газу й елементарних побутових зручностей у… колишній тюрмі.

В інтернеті запостили відео, на якому жителі одного з гуртожитків у Смоленську, розташованого у приміщенні колишньої тюрми, скаржаться, що у них ніколи не було гарячої води, а всі побутові зручності вони облаштовують власним коштом. На чисельні звернення мешканців до влади відповідь завжди одна: нема чого скаржитися, бувають і гірші умови.

У цей гуртожиток відселяють тих, кого влада зобов’язана забезпечити житлом як соціальну категорію – після пожежі, стихійного лиха чи іншої біди.

Жінки на відео кажуть, що часто залишаються без світла і води, а щоб помитися, приходять вночі на кухню, де є єдиний старий душовий піддон.

Незважаючи на умови, у яких десятиліттями живуть росіяни, так нічому їх і не навчили.

«Якщо завтра Путін скаже, що треба йти на площу, де всіх будуть вішати, обов’язкого знайдуться ті, хто перепитає: а мотузку свою приносити?», – підсумовує росіянка.

Нагадаємо, у Росії зросла кількість громадян, які хочуть продовження війни з Україною.

Крім того, після звільнення українською армією Лиману у мережі Нацполіція показала штаб окупантів: украдені ванни, холодильники, жіноча білизна.

Раніше у РФ зняли дивну рекламу про мобілізованих і «втікачів» – пропагандисти хотіли мотивувати громадян іти на війну, проте щось пішло не так.

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Теги: війна росія пропаганда

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