У РФ зняли дивну рекламу про мобілізованих і «втікачів» (відео)

Пропагандисти хотіли мотивувати громадян іти на війну, натомість все пішло за Фрейдом

У РФ зняли відеоролик, покликаний громадян активніше йти на «захищати батьківщину» на території України, проте наприкінці агітки вийшов ляп.

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Замальовку зняли в одному з елітних російських районів – черговий банкір каже, що назавжди виїжджає з РФ у Грузію, а елітні сусідки осудливо проводжають його поглядами, зауважуючи, що у них на роботі теж «хлопчики виїхали».

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Щоб підсилити ефект, пропагандисти показують, як біля авто падає елітна бабуся з мандаринами, але банкір замість допомогти старенькій, сідає в машину і від’їжджає. Жінці допомагають встати підлітки під фразу «хлопчики поїхали, мужчини залишилися».

У фіналі відеоролика – крупним планом розчавлена банкіром мандаринка. Саме в такому вигляді «частково мобілізовані» росіяни після зустрічі із ЗСУ повертаються з війни додому.

На який ефект розраховували автори агітки – невідомо.

Нагадаємо, на зустрічі із членами Ради з прав людини (СПЛ) Путін дав відповідь, чи буде нова мобілізація у Росії.

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У той же час у РФ створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних. Для цього оцифровуються всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів.

Крім того, Генштаб розкрив плани рашистів щодо мобілізації в окупованому Криму.