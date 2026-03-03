Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів
фото: AP

Врятованих госпіталізували для профілактичного огляду

Рятувальні служби Східного Техасу успішно евакуювали двох людей, чия повітряна куля зачепилася за висотну вежу зв'язку в місті Лонгв'ю. Інцидент стався на величезній висоті – понад 270 м. над землею, що зробило цю операцію однією з найскладніших у практиці місцевих пожежників. Кошик із чоловіком та жінкою заплутався в конструкціях вежі, розірвавши оболонку кулі, і небезпечно гойдався на вітрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

У багатогодинній рятувальній місії взяли участь понад десять фахівців, які працювали на різних ярусах споруди. Рятувальникам знадобилося близько години лише на те, щоб піднятися до постраждалих і забезпечити їх необхідним страхувальним спорядженням. Після того як пасажирів зафіксували ременями та допомогли їм перебратися з кошика на саму вежу, розпочався тривалий процес спуску, який зайняв ще дві години.

У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів фото 1
фото: AP

Пожежники Лонгв'ю порівняли цей випадок із «Супербоулом» у сфері висотного порятунку. За словами лейтенанта Стівена Вінчелла, хоча команда регулярно відпрацьовує складні сценарії на мотузках, поєднання екстремальної висоти однієї з найвищих веж регіону та нестабільності повітряної кулі стало безпрецедентним викликом. Обох врятованих госпіталізували для профілактичного огляду, їхньому життю нічого не загрожує.

У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів фото 2
фото: AP

Наразі розслідуванням обставин аварії повітряної кулі моделі Cameron Z-77 займається Федеральне управління цивільної авіації США. Слідчі мають з'ясувати причини, через які пілот допустив небезпечне зближення з технічною спорудою.

У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів фото 3
фото: AP
У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів фото 4
фото: AP

Нагадаємо, поблизу болівійської столиці Ла-Пас сталася масштабна авіаційна трагедія за участю вантажного літака Hercules C-130. 

Повітряне судно, що належало ВПС країни, перевозило щойно надруковані банкноти із міста Санта-Крус. Під час приземлення в аеропорту Ель-Альто літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги, протаранив огорожу та вилетів на сусідню автомагістраль, де пошкодив близько 15 автомобілів.

Раніше у бразильському штаті Санта-Катаріна сталася трагедія – загорілася і впала повітряна куля, внаслідок чого загинули вісім осіб. На відео, які з’явилися в соціальних мережах, видно, як люди падають з неба після того, як куля повністю охопило полум’я.

Теги: США рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На житловий район Palm Jumeirah у Дубаї впали уламки ракети, 28 лютого 2026
Саудівська Аравія більше не боїться кидати виклик Ірану
1 березня, 22:25
Трамп запропонував своїй адміністрації пом’якшити імміграційне питання
Трамп запропонував своїй адміністрації пом’якшити імміграційне питання
4 лютого, 22:59
США заявляють про зміни у Венесуелі, але її народ не такий впевнений
США заявляють про зміни у Венесуелі, але її народ не такий впевнений
5 лютого, 05:51
CNN: Американці, а не іноземці, платять за тарифи Трампа
CNN: Американці, а не іноземці, платять за тарифи Трампа
13 лютого, 01:59
Ті, хто вижив, спорудили тимчасове укриття з брезенту та подали сигнал про допомогу
Вісім лижників загинули, одного шукають: деталі трагедії після лавини в Каліфорнії
19 лютого, 01:23
Адміністрація Дональда Трампа схиляється до силового вирішення іранського питання
Ізраїль запровадив найвищий рівень бойової готовності: що відомо
19 лютого, 10:53
У Брюсселі заявили про ризик дестабілізації в регіоні
Євросоюз закликав США утриматися від удару по Ірану і дати шанс дипломатії
19 лютого, 18:14
Удар по Запоріжжю, вибух авто у Москві: головне за ніч
Удар по Запоріжжю, вибух авто у Москві: головне за ніч
24 лютого, 05:55
Складні погодні умови можуть зберігатися щонайменше до 25 лютого, після чого очікується поступове послаблення шторму
Потужний зимовий шторм паралізував США: у кількох штатах транспортний колапс
23 лютого, 23:12

Соціум

У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів
У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів
У Мексиці поховали у золотій труні одного з найвпливовіших наркобаронів світу
У Мексиці поховали у золотій труні одного з найвпливовіших наркобаронів світу
Посольства України в ОАЕ та Бахрейні закликали громадян стати на облік
Посольства України в ОАЕ та Бахрейні закликали громадян стати на облік
СБУ вразила військові кораблі та нафтову інфраструктуру в порту «Новоросійськ»
СБУ вразила військові кораблі та нафтову інфраструктуру в порту «Новоросійськ»
Іран заявив про ураження ядерного об'єкта на своїй території
Іран заявив про ураження ядерного об'єкта на своїй території
У Москві помер екссенатор від Чечні та бізнесмен Умар Джабраїлов
У Москві помер екссенатор від Чечні та бізнесмен Умар Джабраїлов

Новини

В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua