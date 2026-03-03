У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів

Врятованих госпіталізували для профілактичного огляду

Рятувальні служби Східного Техасу успішно евакуювали двох людей, чия повітряна куля зачепилася за висотну вежу зв'язку в місті Лонгв'ю. Інцидент стався на величезній висоті – понад 270 м. над землею, що зробило цю операцію однією з найскладніших у практиці місцевих пожежників. Кошик із чоловіком та жінкою заплутався в конструкціях вежі, розірвавши оболонку кулі, і небезпечно гойдався на вітрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

У багатогодинній рятувальній місії взяли участь понад десять фахівців, які працювали на різних ярусах споруди. Рятувальникам знадобилося близько години лише на те, щоб піднятися до постраждалих і забезпечити їх необхідним страхувальним спорядженням. Після того як пасажирів зафіксували ременями та допомогли їм перебратися з кошика на саму вежу, розпочався тривалий процес спуску, який зайняв ще дві години.

фото: AP

Пожежники Лонгв'ю порівняли цей випадок із «Супербоулом» у сфері висотного порятунку. За словами лейтенанта Стівена Вінчелла, хоча команда регулярно відпрацьовує складні сценарії на мотузках, поєднання екстремальної висоти однієї з найвищих веж регіону та нестабільності повітряної кулі стало безпрецедентним викликом. Обох врятованих госпіталізували для профілактичного огляду, їхньому життю нічого не загрожує.

фото: AP

Наразі розслідуванням обставин аварії повітряної кулі моделі Cameron Z-77 займається Федеральне управління цивільної авіації США. Слідчі мають з'ясувати причини, через які пілот допустив небезпечне зближення з технічною спорудою.

фото: AP

фото: AP

