У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів
Врятованих госпіталізували для профілактичного огляду
Рятувальні служби Східного Техасу успішно евакуювали двох людей, чия повітряна куля зачепилася за висотну вежу зв'язку в місті Лонгв'ю. Інцидент стався на величезній висоті – понад 270 м. над землею, що зробило цю операцію однією з найскладніших у практиці місцевих пожежників. Кошик із чоловіком та жінкою заплутався в конструкціях вежі, розірвавши оболонку кулі, і небезпечно гойдався на вітрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.
У багатогодинній рятувальній місії взяли участь понад десять фахівців, які працювали на різних ярусах споруди. Рятувальникам знадобилося близько години лише на те, щоб піднятися до постраждалих і забезпечити їх необхідним страхувальним спорядженням. Після того як пасажирів зафіксували ременями та допомогли їм перебратися з кошика на саму вежу, розпочався тривалий процес спуску, який зайняв ще дві години.
Пожежники Лонгв'ю порівняли цей випадок із «Супербоулом» у сфері висотного порятунку. За словами лейтенанта Стівена Вінчелла, хоча команда регулярно відпрацьовує складні сценарії на мотузках, поєднання екстремальної висоти однієї з найвищих веж регіону та нестабільності повітряної кулі стало безпрецедентним викликом. Обох врятованих госпіталізували для профілактичного огляду, їхньому життю нічого не загрожує.
Наразі розслідуванням обставин аварії повітряної кулі моделі Cameron Z-77 займається Федеральне управління цивільної авіації США. Слідчі мають з'ясувати причини, через які пілот допустив небезпечне зближення з технічною спорудою.
Нагадаємо, поблизу болівійської столиці Ла-Пас сталася масштабна авіаційна трагедія за участю вантажного літака Hercules C-130.
Повітряне судно, що належало ВПС країни, перевозило щойно надруковані банкноти із міста Санта-Крус. Під час приземлення в аеропорту Ель-Альто літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги, протаранив огорожу та вилетів на сусідню автомагістраль, де пошкодив близько 15 автомобілів.
Раніше у бразильському штаті Санта-Катаріна сталася трагедія – загорілася і впала повітряна куля, внаслідок чого загинули вісім осіб. На відео, які з’явилися в соціальних мережах, видно, як люди падають з неба після того, як куля повністю охопило полум’я.
