У Дагестані розбився вертоліт: є загиблі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Дагестані розбився вертоліт: є загиблі
фото: соцмережі

Вертоліт, що впав, зруйнував приватний будинок

У Дагестані розбився вертоліт з туристами. Авіакатастрофа трапилася в районі міста Ізбербаш, куди прямувало повітряне судно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На борту вертольота Ка-226 було семеро людей, четверо з них загинули. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, їх госпіталізують до місцевої лікарні.

Вертоліт, що впав, зруйнував приватний будинок, всередині не було людей. Рятувальні служби та слідчі органи працюють на місці події.

До слова, антиурядові сили Судану 4 листопада збили військово-транспортний літак Іл-76 під містом Бабанус. Весь особовий склад, який на той момент перебував на борту, загинув.

Раніше у прибережному регіоні Кенії розбився літак з іноземними туристами на борту. За попередніми даними, загинуло 11 людей. Авіакатастрофа сталася в окрузі Квале, коли літак летів до національного заповідника Масаї-Мара. За даними влади, повітряне судно типу Cessna Caravan розбилося через кілька хвилин після зльоту й загорілося.

Також у міжнародному аеропорту Гонконгу вантажний Boeing 747 авіакомпанії Emirates, що летів з Дубая, з'їхав зі злітно-посадкової смуги і впав у море.

росія авіакатастрофа Дагестан

