Ізраїль ліквідував одного з командирів «Ісламського джихаду»

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію в Лівані одного з командирів угруповання «Ісламський джихад» – Абу Хамзи Рамі, який відповідав за проведення атак проти ЦАХАЛу та громадян Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦАХАЛ.

«Рамі обіймав цю посаду протягом декількох років і був відповідальним за підготовку і здійснення сотень терористичних атак проти військ Ізраїлю і ізраїльських цивільних осіб», – йдеться у повідомленні.

Ліквідація сталася у ліванському місті Бейрут, під час нічого удару 2 березня.

В оборонному відомстві зазначили, що останнім часом Рамі зосереджувався на підготовці бойовиків елітного підрозділу «Нухба», вербуванні нових учасників угруповання та налагодженні постачання зброї. Також під час операції «Північні стріли» – кампанії ЦАХАЛу проти «Хезболли» восени 2024 року – він відповідав за перекидання сил бойовиків у районі сирійсько-ліванського кордону та координував їхні дії проти ізраїльських військ на півдні Лівану.

«Ісламський джихад» у Палестині – ісламське арабське терористичне угрупування і з штаб-квартирою в Дамаску (Сирія), що має офіційною ціллю ведення релігійної війни, знищення Ізраілю і створення Палестинської Ісламської держави на території всієї Палестини. Більшість західних країн, передусім США та країни ЄС, а також Ізраїль, визнають цю організацію терористичною. «Ісламський джихад» своєю чергою проголошує Ізраїль, США та прозахідні арабські режими «втіленням імперіалізму» і вважає їх об'єктами своєї боротьби.

До слова, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що генеральний секретар «Хезболли» Наїм Касем став наступною мішенню після вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.