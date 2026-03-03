Головна Світ Соціум
Ізраїль ліквідував одного з командирів «Ісламського джихаду»

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Ізраїль ліквідував одного з командирів «Ісламського джихаду»
фото: ЦАХАЛ (ілюстративне)

Ліквідація сталася у ліванському місті Бейрут, під час нічого удару 2 березня

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію в Лівані одного з командирів угруповання «Ісламський джихад» – Абу Хамзи Рамі, який відповідав за проведення атак проти ЦАХАЛу та громадян Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦАХАЛ.

«Рамі обіймав цю посаду протягом декількох років і був відповідальним за підготовку і здійснення сотень терористичних атак проти військ Ізраїлю і ізраїльських цивільних осіб», – йдеться у повідомленні.

Ліквідація сталася у ліванському місті Бейрут, під час нічого удару 2 березня.

В оборонному відомстві зазначили, що останнім часом Рамі зосереджувався на підготовці бойовиків елітного підрозділу «Нухба», вербуванні нових учасників угруповання та налагодженні постачання зброї. Також під час операції «Північні стріли» – кампанії ЦАХАЛу проти «Хезболли» восени 2024 року – він відповідав за перекидання сил бойовиків у районі сирійсько-ліванського кордону та координував їхні дії проти ізраїльських військ на півдні Лівану.

«Ісламський джихад» у Палестині – ісламське арабське терористичне угрупування і з штаб-квартирою в Дамаску (Сирія), що має офіційною ціллю ведення релігійної війни, знищення Ізраілю і створення Палестинської Ісламської держави на території всієї Палестини. Більшість західних країн, передусім США та країни ЄС, а також Ізраїль, визнають цю організацію терористичною. «Ісламський джихад» своєю чергою проголошує Ізраїль, США та прозахідні арабські режими «втіленням імперіалізму» і вважає їх об'єктами своєї боротьби.

До слова, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що генеральний секретар «Хезболли» Наїм Касем став наступною мішенню після вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Теги: Ізраїль Ліван

