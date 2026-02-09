Загибель екіпажу Мі-24, вирок Гуньку, перехоплення танкера «тіньового флоту». Головне за 9 лютого 2026

Дайджест новин 9 лютого 2026 року

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) поставила крапку в резонансній справі народного депутата Анатолія Гунька. Також Сполучені Штати перехопили танкер Aquila II в Індійському океані через порушення санкційного режиму. Крім того, стало відомо про загибель екіпажу українського гелікоптера Мі-24.

«Главком» склав добірку головних подій 9 лютого:

Апеляція ВАКС відправила нардепа Гунька за ґрати

фото з відкритих джерел

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) поставила крапку в резонансній справі народного депутата Анатолія Гунька. Попри часткове пом'якшення терміну ув'язнення, вирок набув законної сили: політика взяли під варту безпосередньо у залі суду, і він автоматично втрачає депутатський мандат.

Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу захисту на попередній вирок першої інстанції, який передбачав 7 років позбавлення волі. Під час засідання судді частково змінили вирок, перекваліфікувавши дії нардепа.

За даними НАБУ, депутат разом зі своїм помічником та ще одним спільником вимагали і одержали від представника аграрної фірми хабар в обмін на дозвіл обробляти державні землі. Загалом йшлося про хабар в $221 тис., з яких необхідно було передати завдаток у $85 тис.

Під час бойового завдання загинув екіпаж українського Мі-24

фото: 11 окрема бригада армійської авіації «Херсон»

Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання.

«З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими – екіпаж гелікоптера Мі-24. Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними людьми та офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем... Для нас вони навіки залишаться в небі...» – йдеться в заяві 11-ї бригади армійської авіації «Херсон».

США перехопили танкер «тіньового флоту» РФ Aquila II

фото: Пентагон

Сполучені Штати перехопили танкер Aquila II в Індійському океані через порушення санкційного режиму. За даними Пентагону, судно порушило карантинні обмеження для кораблів, які перебувають під санкціями, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Aquila II намагався втекти після перебування в Карибському морі, однак американські військові відстежували його маршрут від Карибів до Індійського океану.

Ворог ударив по залізничній інфраструктурі на Сумщині

На Сумщині російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Конотопському районі. Унаслідок влучання БпЛА по території залізничної станції виникло загоряння електропотяга. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Обійшлося без постраждалих.

Україна і Франція підписали договір про намір спільного виробництва озброєння

Україна і Франція посилюють співпрацю для спільного виробництва озброєння. Міністр оборони Михайло Федоров разом із французькою міністеркою Збройних сил Катрін Вотрен підписали лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції.

Французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000. Також міністри обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer.

Інші важливі новини