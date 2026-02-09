Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Загибель екіпажу Мі-24, вирок Гуньку, перехоплення танкера «тіньового флоту». Головне за 9 лютого 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Загибель екіпажу Мі-24, вирок Гуньку, перехоплення танкера «тіньового флоту». Головне за 9 лютого 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 9 лютого 2026 року

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) поставила крапку в резонансній справі народного депутата Анатолія Гунька. Також Сполучені Штати перехопили танкер Aquila II в Індійському океані через порушення санкційного режиму. Крім того, стало відомо про загибель екіпажу українського гелікоптера Мі-24.

«Главком» склав добірку головних подій 9 лютого:

Апеляція ВАКС відправила нардепа Гунька за ґрати

Загибель екіпажу Мі-24, вирок Гуньку, перехоплення танкера «тіньового флоту». Головне за 9 лютого 2026 фото 1
фото з відкритих джерел

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) поставила крапку в резонансній справі народного депутата Анатолія Гунька. Попри часткове пом'якшення терміну ув'язнення, вирок набув законної сили: політика взяли під варту безпосередньо у залі суду, і він автоматично втрачає депутатський мандат.

Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу захисту на попередній вирок першої інстанції, який передбачав 7 років позбавлення волі. Під час засідання судді частково змінили вирок, перекваліфікувавши дії нардепа.

За даними НАБУ, депутат разом зі своїм помічником та ще одним спільником вимагали і одержали від представника аграрної фірми хабар в обмін на дозвіл обробляти державні землі. Загалом йшлося про хабар в $221 тис., з яких необхідно було передати завдаток у $85 тис.

Під час бойового завдання загинув екіпаж українського Мі-24

Загибель екіпажу Мі-24, вирок Гуньку, перехоплення танкера «тіньового флоту». Головне за 9 лютого 2026 фото 2
фото: 11 окрема бригада армійської авіації «Херсон»

Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання.

«З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими – екіпаж гелікоптера Мі-24. Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними людьми та офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем...  Для нас вони навіки залишаться в небі...» – йдеться в заяві 11-ї бригади армійської авіації «Херсон».

США перехопили танкер «тіньового флоту» РФ Aquila II

Загибель екіпажу Мі-24, вирок Гуньку, перехоплення танкера «тіньового флоту». Головне за 9 лютого 2026 фото 3
фото: Пентагон

Сполучені Штати перехопили танкер Aquila II в Індійському океані через порушення санкційного режиму. За даними Пентагону, судно порушило карантинні обмеження для кораблів, які перебувають під санкціями, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Aquila II намагався втекти після перебування в Карибському морі, однак американські військові відстежували його маршрут від Карибів до Індійського океану.

Ворог ударив по залізничній інфраструктурі на Сумщині

Загибель екіпажу Мі-24, вирок Гуньку, перехоплення танкера «тіньового флоту». Головне за 9 лютого 2026 фото 4

На Сумщині російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Конотопському районі. Унаслідок влучання БпЛА по території залізничної станції виникло загоряння електропотяга. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Обійшлося без постраждалих.

Україна і Франція підписали договір про намір спільного виробництва озброєння

Україна і Франція посилюють співпрацю для спільного виробництва озброєння. Міністр оборони Михайло Федоров разом із французькою міністеркою Збройних сил Катрін Вотрен підписали лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції.

Французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000. Також міністри обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer.

Інші важливі новини

  • ЄС розробляє план поступового членства для України
  • Рада планує знизити податки для орендодавців
  • Кремль планує організувати антиукраїнські акції під час Мюнхенської конференції.
  • Уряд перерозподілив сотні мільйонів гривень на облаштування шкільних укриттів.

Читайте також:

Теги: США Анатолій Гунько вертоліт обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чарзастий звинуватив Трампа у «дестабілізації» міжнародних інституцій
Посол США припиняє контакти зі спікером польського парламенту: у чому причина
6 лютого, 10:04
Вікторія Гончарук стала бойовою медикинею на війні в Україні у 22 роки
Парамедикиня розповіла, чому обрала передову замість роботи в Нью-Йорку
4 лютого, 12:47
50 років стримування завершилися: США і Росія без ядерних обмежень
США і Росія без ядерного договору. FT оцінила наслідки для світу
2 лютого, 16:48
Віткофф і Аракчі готують зустріч щодо ядерної програми Ірану
Президент Ірану наказав розпочати переговори зі США
2 лютого, 15:06
Білий дім прокоментував чутки про переговори навколо Донбасу
Вашингтон спростував чутки про обмін територій на гарантії
27 сiчня, 13:48
«Оскар-2026»: оприлюднили повний список номінантів
Старт гонки за «Оскар-2026»: оголошено номінантів
22 сiчня, 20:34
Президент США Дональд Трамп
Трамп як краш-тест світової політики
22 сiчня, 15:43
Генсек анонсував нові переговори з президентом США
Генсек НАТО обговорив із Трампом безпеку в Гренландії
19 сiчня, 06:51
Протестувальник під час мітингу за Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер міграційної служби на початку тижня
Протести в США та в Ірані, знеструмлення двох областей України: головне за ніч
11 сiчня, 05:55

Події в Україні

Папа Римський передав Україні генератори та гуманітарну допомогу
Папа Римський передав Україні генератори та гуманітарну допомогу
Відключення світла стане справедливішим? Глава Міненерго дав доручення Держенергонагляду
Відключення світла стане справедливішим? Глава Міненерго дав доручення Держенергонагляду
Енергетична тривога. Шмигаль назвав дні з найменшою кількістю світла
Енергетична тривога. Шмигаль назвав дні з найменшою кількістю світла
Загибель екіпажу Мі-24, вирок Гуньку, перехоплення танкера «тіньового флоту». Головне за 9 лютого 2026
Загибель екіпажу Мі-24, вирок Гуньку, перехоплення танкера «тіньового флоту». Головне за 9 лютого 2026
Під час бойового завдання загинув екіпаж українського Мі-24
Під час бойового завдання загинув екіпаж українського Мі-24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua